I profitti di Nvidia raddoppiano, le vendite battono di nuovo i record su tutta la linea, poiché le aspettative superano le stime di Street

Le azioni di Nvidia Corp sono state tranquille nella sessione estesa di mercoledì dopo che il trimestre festivo del produttore di chip ha battuto Wall Street e le sue stesse aspettative, registrando vendite record e raddoppiando i suoi profitti rispetto a un anno fa.

Le azioni sono scese dell’1% dopo ore, dopo essere salite di meno dello 0,1% nella sessione regolare per chiudere a 265,11$. Borse chiuse alle scollatura Il 29 novembre ha raggiunto il massimo storico di $ 333,76. Tutti i numeri di stock e di stock vengono visualizzati come aggiustati per divisione.

Nvidia ha registrato un utile netto del quarto trimestre di $ 3 miliardi, o $ 1,18 per azione, rispetto a $ 1,46 miliardi, o 58 centesimi per azione, nello stesso periodo dell’anno scorso. L’utile rettificato, che esclude le spese di compensazione basate su azioni e altri elementi, è stato di $ 1,32 per azione, rispetto a 78 centesimi per azione nello stesso periodo dell’anno scorso.

I ricavi sono balzati a un record di 7,64 miliardi di dollari, in aumento del 53% rispetto ai 5 miliardi di dollari dello stesso trimestre dell’anno scorso. Gli analisti intervistati da FactSet hanno stimato un utile rettificato di $ 1,23 per azione su un fatturato di $ 7,42 miliardi. I dirigenti di Nvidia prevedevano entrate comprese tra $ 7,25 miliardi e $ 7,55 miliardi a novembre.

A metà novembre, Nvidia ha riportato i record trimestrali su tutta la linea – $ 3,22 miliardi di vendite di giochi, $ 2,94 miliardi di vendite di data center e $ 7,1 miliardi di vendite totali – Tanta festa di Wall Street. Nvidia prevede inoltre che le vendite dei data center cresceranno in modo sequenziale più velocemente delle vendite di giochi nel quarto trimestre. un anno e mezzo faPer la prima volta, le vendite di chip per data center hanno superato quelle dei giochi, ma sono rapidamente risalite.

“Stiamo entrando nel nuovo anno con un forte slancio in tutta la nostra attività e un’eccellente trazione con i nostri nuovi modelli di business software con Nvidia AI, Nvidia Omniverse e Nvidia Drive”, ha dichiarato il CEO di Nvidia Jensen Huang in una nota. “GTC sta arrivando. Annunceremo molti nuovi prodotti, applicazioni e partner per l’informatica Nvidia”.

Nel quarto trimestre, le vendite di giochi sono aumentate del 37% a un record di $ 3,42 miliardi rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso, o un aumento sequenziale del 6%. Nel frattempo, gli analisti intervistati da FactSet prevedono che le vendite di giochi di Nvidia raggiungeranno i 3,36 miliardi di dollari.

“Gli aumenti trimestrali e dell’anno fiscale riflettono le maggiori vendite di GPU GeForce”, ha affermato in una nota Colette Criss, chief financial officer di Nvidia. “Continuiamo a beneficiare della forte domanda per i nostri prodotti con architettura Nvidia Ampere. L’aumento sequenziale trimestrale delle GPU GeForce è stato parzialmente compensato da un calo stagionale delle console di gioco”.

Sul fronte dei data center, le vendite sono aumentate del 71% a un record di $ 3,26 miliardi rispetto al trimestre dell’anno precedente, o per un aumento trimestrale sequenziale dell’11%, mentre gli analisti si aspettavano vendite di $ 3,18 miliardi.

“Questi aumenti sono stati principalmente guidati dalle vendite di GPU con architettura Nvidia Ampere sia durante la formazione che per l’inferenza per il cloud computing e i carichi di lavoro di intelligenza artificiale come l’elaborazione del linguaggio naturale e i modelli di raccomandazione approfondita”, ha affermato Chris in una nota.

Per il primo trimestre o quello in corso, il produttore di chip con sede a Santa Clara, in California, prevede un fatturato compreso tra 7,94 e 8,26 miliardi di dollari, mentre gli analisti prevedono un fatturato medio di 7,31 miliardi di dollari.

Il rapporto sugli utili arriva una settimana dopo l’offerta da 40 miliardi di dollari di Nvidia per acquisire il chip designer Arm Ltd. Ufficialmente scioltomolto per La mancanza di sorpresa di Wall Street.

per ottenere un indirizzo È la settima società statunitense quotata in borsa per capitalizzazione di mercato.