Cisco, DoorDash, Fastly e molti altri

Scatto della porta – Le azioni DoorDash sono aumentate di oltre il 32% nel trading orario nonostante una perdita trimestrale più ampia del previsto. La società di consegna ha riportato una perdita di 45 centesimi per azione, mentre Wall Street prevede una perdita di 25 centesimi per azione. Tuttavia, le entrate del quarto trimestre di DoorDash sono state stimate in $ 1,3 miliardi.

Veloce – I servizi di cloud computing sono crollati di oltre il 22% poche ore dopo il rapporto sugli utili migliore del previsto da parte del provider. Ha registrato una rapida perdita di 10 centesimi per azione su $ 97,7 milioni di entrate. Secondo Refinitiv, gli analisti prevedono una perdita di 16 centesimi per azione su un fatturato di 92,5 milioni di dollari. La società ha registrato perdite per azione nel primo trimestre più elevate del previsto.

Sistemi Cisco – Le azioni Cisco sono aumentate di quasi il 5% nel trading esteso sulle azioni della società Relazione finanziaria del secondo trimestre Wall Street ha infranto le aspettative. La società ha riportato utili rettificati di 84 centesimi per azione su $ 12,7 miliardi di entrate. Gli analisti intervistati da Refinitiv prevedono di guadagnare 81 centesimi per azione su $ 12,65 miliardi di entrate. Cisco ha fornito una prospettiva solare per il resto del suo anno fiscale.

Nvidia – Le azioni di Nvidia sono diminuite di oltre l’1% dopo diverse ore Conto economico migliore del previsto. Il chipmaker ha registrato guadagni rettificati contro $ 1,32 per azione e l’atteso $ 1,22. Refinitiv è anche al primo posto per entrate per consenso. Tuttavia, la guida al margine totale del primo trimestre è stata leggermente inferiore alle attese degli analisti.

Consulente di viaggio – Le azioni di TripAdvisor sono diminuite del 7,5% dopo l’orario di lavoro poiché la società ha mancato le aspettative superiori e inferiori nei suoi ultimi risultati trimestrali. La società ha guadagnato 8 centesimi per azione contro il consenso di Refinitiv, registrando una perdita rettificata dell’1% per azione. Anche le entrate sono state inferiori al previsto.

Fisker – Le azioni del produttore di veicoli elettrici sono aumentate del 4,3% nel trading esteso dopo che i risultati finanziari trimestrali della società hanno soddisfatto le aspettative di Wall Street. Fischer ha registrato una perdita di 47 centesimi per azione.

Materiali applicativi – Il titolo di semiconduttori è aumentato del 3,9% nel trading esteso dopo che la società ha infranto le stime degli utili degli analisti. Applied Materials ha riportato utili rettificati di $ 1,89 per azione per il primo trimestre a $ 6,27 miliardi. Gli analisti si aspettavano un ritorno di $ 1,85 per azione su $ 6,16 miliardi di entrate.