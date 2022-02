Wordle ora ha due risposte, a seconda del sito su cui stai giocando

Ha detto: “Stavo parlando di come non mi piace quando c’era una vocale come prima lettera, e né mio padre né mia madre si sono resi conto di cosa stavo parlando perché avevano le due consonanti come prima”.

Rozans è stato tra le dozzine di persone che sono rimaste sorprese questa settimana nello scoprire che il popolare gioco di deduzione delle parole ha iniziato a dare loro una risposta diversa rispetto ai loro compagni risolutori di enigmi. Il fascino collettivo del gioco deriva in parte dal fatto che c’è una sola risposta al giorno, condivisa da tutti i giocatori. A partire da martedì, ci sono due possibili soluzioni, a seconda del sito che qualcuno sta utilizzando.

Fortunatamente per i fan di Wordle, l’incompatibilità con gli altri giocatori è reversibile. L’aggiornamento del sito Web in cui giocano dovrebbe sincronizzare il puzzle con la versione aggiornata.

Sebbene la maggior parte dei giocatori venga reindirizzata al sito del Times, le persone che non hanno aggiornato o riaperto il gioco da quando il giornale lo ha acquistato potrebbero ancora utilizzare la pagina iniziale.

Cue (social media) caos.

Ho un piccolo shock a causa delle pagine Wordle e NY Times Wordle che hanno risposte diverse? Come faccio a sapere quale codice parlare ea chi? Questo sembra disordinato. – Shauna Jane (@ShaunaJPrentice) 15 febbraio 2022

gran parte di # wordpress Significa esprimere la tua superiorità linguistica sugli altri, ovvero confrontare le soluzioni con gli amici.Incorpora il tweet Giocando con l’elenco delle parole, ora i grafici sono diversi per ogni persona. Ora 2/6 non sarà più cool 😔 – Jay (Jentcook) 16 febbraio 2022

Con Twitter per quello che è, alcune delle persone che hanno condiviso i loro pensieri erano completamente incazzate per il cambiamento. READ Il rap batte il Super Bowl all'intervallo, bilanciando celebrazione e protesta

“Voglio solo ringraziare @nytimes per RUINING ed è un gioco divertente che io e i miei amici abbiamo giocato”, libri per giocatore singolo Accanto all’hashtag #boycottwordle. … “Il divertimento di tutto questo è parlarne con i tuoi amici.”

C’è una strategia per il cambiamento. Jordan Cohen, un portavoce del Times, ha affermato che la società sta lavorando per aggiornare l’elenco delle soluzioni del gioco nel tempo per rimuovere le parole “ambigue” – così come le parole insensibili o aggressive – e rendere il puzzle più accessibile. Confronta l’elenco di risposte originali di Verge e un elenco di risposte aggiornate e ha scoperto che “AGORA” e “PUPAL” erano tra le parole rimosse dal Times.

Anche la versione originale di Wordle non includeva tutte le parole di cinque lettere in inglese. Il creatore di giochi, l’ingegnere del software Josh Wardle, In precedenza ha detto al Times Che il suo partner romantico, Palak Shah, abbia contribuito a restringere l’elenco da circa 12.000 a circa 2.500 che lei considera ben noto. Ha detto di aver creato il puzzle per lei perché adora i giochi di parole.

Il puzzle gratuito ha rapidamente guadagnato influenza culturale dopo che Wardle lo ha rilasciato pubblicamente in autunno. I giocatori pubblicano spesso i loro punteggi sui social media, con blocchi grigi, gialli e verdi che mostrano quante ipotesi sono state necessarie per selezionare la parola quotidiana. Meno tentativi possono essere descritti come riusciti, mentre accettare più ipotesi può essere condiviso con un’emoji “imbarazzante”.

rituale Potrebbe essere l’ultima forma di auto-calmante Mentre le persone negli Stati Uniti navigano negli hobby collettivi per sopportare ciò che sembra essere infinito Corona virus pandemia. Dove prima c’era il pane a lievitazione naturale, andare in bicicletta Peloton e guardare “Tiger King”, ora ci sono i giochi di Wordle. READ Coachella abbandona tutte le precauzioni COVID

Rosance ha ancora intenzione di parlare con i suoi genitori di Wordle per tenersi in contatto mentre è al college a Boulder, in Colorado. Ma è riluttante ad aggiornare il suo browser per ottenere le stesse risposte.