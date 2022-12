Gli scienziati hanno rivelato i segreti del ruggito di metalli pesanti dei pipistrelli

I pipistrelli sono noti per emettere richiami acuti che usano per l’ecolocalizzazione. Ma i pipistrelli sono anche in grado di produrre suoni ringhianti molto bassi, molto simili ai suoni ringhianti dei cantanti metal – e ora gli scienziati sanno come lo fanno i pipistrelli.

come cantanti metal, pipistrello Queste frequenze più basse si ottengono utilizzando quelle che sono note come corde vocali false Jonas Hackansson (Si apre in una nuova scheda)un ricercatore post-dottorato che studia la vocalizzazione dei pipistrelli presso l’Università della Danimarca meridionale a Odense e l’Università del Colorado a Colorado Springs.

“Ciò che li aiuta a ringhiare sono le pieghe ventrali, chiamate anche false corde vocali, che si trovano sopra le vere corde vocali”, ha detto a WordsSideKick.com. Le false corde vocali sono pieghe spesse della membrana mucosa che compaiono nella laringe della maggior parte dei mammiferi; “Queste vibrazioni vibrano a una frequenza relativamente bassa e quindi producono suoni udibili (ringhi)”, ha spiegato Häkansson. Questi suoni sono raramente emessi dagli esseri umani, ad eccezione dei cantanti mongoli addestrati e, naturalmente, dei cantanti heavy metal.

E ora, i pipistrelli possono essere aggiunti all’elenco degli artisti sul ring.

I ricercatori hanno recentemente esaminato questa insolita capacità vocale nei pipistrelli Dubenton (Myotis daubentonii), che vive in tutta Europa e in Asia e ha un’apertura alare di circa 9,8 pollici (25 centimetri), secondo Diversità animale sul web (Si apre in una nuova scheda). Gli scienziati hanno annunciato le loro scoperte il 29 novembre sulla rivista Nature Biologia PIÙ (Si apre in una nuova scheda).

Per comprendere la gamma vocale di questi minuscoli pipistrelli, i ricercatori hanno catturato il primo filmato delle corde vocali del pipistrello in azione, utilizzando laringi di pipistrello estratte che hanno animato con aria che scorre per simulare la pressione bronchiale. Quindi hanno ripreso la laringe a velocità fino a 250.000 fotogrammi al secondo. Le riprese ad alta velocità hanno rivelato che i suoni delle false corde vocali erano molto bassi, nell’intervallo da 1 a 5 kHz.

Imparentato: I pipistrelli dicono ai predatori di “esplodere” – letteralmente

Il team di ricerca ha anche appreso che la gamma vocale dei pipistrelli era più ampia di quanto si aspettassero, estendendosi fino a sette ottave. Per fare un confronto, gli esseri umani e la maggior parte degli altri mammiferi possono gestire solo tre o quattro ottave. (Cantanti come Prince, Mariah Carey e la leggendaria Queen Freddie Mercury, che hanno estensioni da quattro a cinque ottave, sono rare eccezioni.) Ciò che dà al basso una spinta ad alta frequenza sono i diaframmi che si estendono dalle corde vocali e non misurano oltre di quello. Ha uno spessore di oltre 0,0004 pollici (10 micrometri), una caratteristica che manca agli esseri umani.

Secondo lo studio, alcuni primati hanno queste membrane laringee, ma si ritiene che gli umani non le abbiano mai sviluppate o le abbiano perse a un certo punto del nostro passato evolutivo.

“Le chiamate ad alta frequenza utilizzate per l’ecolocalizzazione sono prodotte dalle membrane vocali”, ha detto Hakansson. “Queste sono membrane sottili situate all’estremità delle corde vocali. A causa della loro massa ridotta, possono oscillare a frequenze molto alte, producendo così chiamate ad alta frequenza”, che gli scienziati hanno misurato a frequenze da 10 a 20 kHz. Ha detto che la combinazione di queste membrane sottili e pieghe spesse è ciò che consente ai pipistrelli di mostrare una gamma così notevole nelle loro vocalizzazioni.

Gli scienziati riferiscono che il motivo per cui i pipistrelli emettono rumori death metal non è ancora stato compreso. Tuttavia, Häkansson e i suoi colleghi notano che i pipistrelli iniziano a ringhiare quando sono ammassati, forse per esprimere aggressività o fastidio.

“Se maneggi i pipistrelli, come quando installi le reti, o quando li osservi in ​​gruppo, emetteranno questo tipo di suoni”, ha detto Häkansson, anche se il motivo esatto rimane un mistero.

Tuttavia, è ancora un bel minerale.