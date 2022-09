Ritratto della nuova regina Elisabetta prima del funerale: ritratto – vita di hollywood

nuova immagine per regina Elisabetta‘S è stato rilasciato Il giorno prima del suo funerale di stato, la 96enne ha reso omaggio al suo defunto padre Re Giorgio VI. Indossava una splendida spilla con acquamarina e diamanti incastonata che le era stata regalata per il suo 18° compleanno nell’aprile 1944 da suo padre Nella foto, condivisa Buckingham Palace Domenica 18 settembre, il suo inconfondibile sorriso è apparso nella foto scattata a maggio 2022 dopo il suo 96° compleanno al Castello di Windsor, la regina più longeva della storia britannica. La foto è stata scattata da Commemorazione del suo giubileo di platino.

“Prima del funerale di Sua Maestà la Regina, è stata rilasciata una nuova foto”, si legge in un commento dall’account Instagram ufficiale della famiglia reale. “Ci è voluto quest’anno per celebrare il Giubileo di platino di Sua Maestà, poiché è diventata la prima regina britannica a raggiungere il traguardo. Domani milioni di persone si riuniranno per commemorare la sua straordinaria vita”.

Il duo di spille è disegnato in un design Art Déco, creato dal gioielliere di lusso francese Boucheron. I pezzi squisiti includono pietre tagliate in forme rotonde, ovali e baguette, che riflettono la luce in un modo unico. È stata vista indossare gli accessori sentimentali molte volte nel corso degli anni, inclusa una serie di un’altra serie di foto pubblicate nel febbraio 2022 per Celebrando il 70° anniversario del trono. Suo padre – che la sua famiglia e gli amici intimi chiamavano Bertie – morì all’età di 56 anni nel febbraio 1952.

Indossava un vestito azzurro nella splendida foto, a complemento della tonalità acquamarina delle spille. La regina ha completato la sua collezione con due dei suoi gioielli preferiti: una collana di perle a tre fili che la famiglia reale indossa regolarmente e un set di orecchini di perle.

Entrambi sono anche molto sentimentali per lei: la collana era un regalo del suo defunto nonno Re Giorgio V In occasione del suo giubileo d’argento nel 1935 quando aveva solo nove anni I gioielli della regina dall’autore Leslie Campo. Il libro dei piercing rileva anche che aveva due stili quasi identici: uno ha ordinato a una perla di famiglia che si laurea e l’altro ha regalato per la sua incoronazione nel 1953 con un fermaglio di diamanti dall’emiro del Qatar.

Anche la regina Elisabetta sembrava indossare i suoi orecchini pendenti di diamanti e perle, che indossò per il suo Giubileo d’argento nel 1977.

Negli ultimi giorni sono apparse sia le collane che gli orecchini Kate Middleton indossare Entrambi sono in onore della sua defunta nonna. La neonata Principessa del Galles, 40 anni, è raffigurata mentre indossa i pezzi durante un ricevimento per i Sovrani generali dei paesi del Commonwealth a Buckingham Palace sabato 17 settembre.

regina Elisabetta Si è spento all’età di 96 anni Giovedì 8 settembre al Castello di Balmoral in Scozia, solo due giorni dopo Nominato il neoeletto Primo Ministro Le Truss. Il Regno Unito e il Commonwealth sono entrati in un periodo di lutto di 10 giorni subito dopo, che includeva veglie organizzate dai suoi figli e nipoti, oltre a quattro giorni di “sdraiata nello stato” affinché il pubblico si mettesse in fila e rendesse omaggio. Sarà onorata con un funerale di stato lunedì 19 settembre presso l’Abbazia di Westminster.