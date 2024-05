Questo Airbnb imita una casa del film Disney Up che in realtà galleggia

I fan Disney ottengono una nuova destinazione da sogno.

Airbnb ha creato una replica della casa apparsa nel film d’animazione del 2009 “Up”, situata ad Abiquiu, nel New Mexico. La casa ha una camera da letto, un bagno e un letto estraibile nel soggiorno, che le dà la capacità di ospitare quattro persone. La casa, come quella nel film, galleggia.

Mentre Carl Frederiksen, il personaggio che interpreta il ruolo principale nel film Up, ha una casa che galleggia con l’aiuto di palloncini, sembra che Airbnb utilizzi una gru per sollevare casa sua In aria.

Kevin Hart, Ferrari e altri sono stati arruolati da AIRBNB in ​​una tattica di marketing per aumentare la domanda

Tuttavia, per creare la casa sono stati utilizzati più di 8.000 palloncini, dandole l’aspetto iconico che i fan riconosceranno dal film. I fan noteranno anche gli interni ampiamente dettagliati, con tutto, dalle poltrone alla sedia robotica che sale le scale, tirato direttamente dal film.

Altri oggetti che possono essere visti in giro per casa includono bombole di elio; Lo zaino indossato da un altro personaggio, Russell; E il libro di avventure creato dalla moglie di Carl, Ellie, in un momento toccante di “Up”.

L’elenco è stato scritto dal punto di vista di Carl, che ha osservato che Abiquiu è “il posto perfetto per vivere avventure nella natura selvaggia. È lontano dalla grande città, quindi spero che troverai un po’ di pace e tranquillità, e forse sarò io a trovarmi.” in grado di lasciare a casa il mio apparecchio acustico.” Corri una volta, questo sarà un ottimo posto per esplorare la natura, e chissà, forse vedrai “Snipe”. Per favore, goditi il ​​tuo soggiorno, ma non incolpare me se la casa sale e galleggia fino a Paradise Falls, se ciò accade, sei da solo!

Non solo gli affittuari avranno accesso alla casa, ma il menu include anche diverse attività che gli ospiti possono svolgere per guadagnare badge Junior Wilderness Explorer, un altro punto della trama. Potranno creare i propri libri di avventure e fare mini-viaggi e, dopo uno di essi, gli ospiti torneranno per vedere la casa galleggiare.

La casa è stata ricreata per la Icon Series di Airbnb, un evento estivo con affitti e altre esperienze uniche. Gli ospiti possono anche prenotare una replica della casa del Principe nel film “Purple Rain” del 1984 o un soggiorno al Museo Ferrari di Maranello, in Italia, o al Museo d’Orsay, che include l’opportunità di assistere alla cerimonia di apertura del Olimpiadi del 2024.

Le persone che desiderano assicurarsi uno di questi affitti possono presentare una domanda che include una domanda sul motivo per cui desiderano soggiornare nella località di loro scelta. Le voci verranno quindi scelte in modo casuale e da lì le risposte verranno esaminate fino alla scelta degli ospiti.