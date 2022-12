Le azioni Disney sono sulla buona strada per il loro anno peggiore dal 1974 dopo il sequel di Avatar

“Avatar: The Way of Water” non è riuscito a invertire l’ultimo funk della Walt Disney Co., che ha le azioni sulla buona strada per il suo anno peggiore dal 1974.

È sceso di quasi il 5% al ​​livello più basso da marzo 2020 lunedì, dopo che il sequel di successo e uno dei film più costosi della storia di Hollywood non sono riusciti a delirare nel suo weekend di apertura. Avatar: The Way of Water ha incassato 134 milioni di dollari a livello nazionale e ha avuto la seconda più grande apertura mondiale del 2022, ma non è riuscito a tenere traccia delle stime basate sulle vendite avanzate di biglietti negli Stati Uniti e ha deluso in uno dei mercati più grandi del franchise, la Cina.