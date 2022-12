Il Nikkei 225 scende di oltre il 2% dopo che la Banca del Giappone ha ampliato l’obiettivo di rendimento, lo yen si rafforza

È probabile che la Fed gonfierà eccessivamente gli aumenti dei tassi di interesse per domare l’inflazione e potrebbe finire per far precipitare l’economia statunitense in recessione, ha scritto domenica Ed Hyman di Evercore ISI in una nota.

Hyman scrive che il tasso sui fondi federali è ora del 6,5% rispetto alla spesa per consumi personali di base del 4,7% nel corso dell’anno e ai rendimenti obbligazionari del 3,5%.

“Non è solo l’inasprimento della Fed: anche la Banca centrale europea, la Banca d’Inghilterra, il Messico, la Svizzera e la Norvegia hanno inasprito la scorsa settimana”, ha affermato. “Forse più profondamente, l’offerta di moneta si sta riducendo”.

Inoltre, l’Economic Diffusion Index di Evercore si sta avvicinando al territorio di recessione insieme ad altri indicatori come i sondaggi dell’azienda, i dati sull’inflazione e gli annunci di licenziamenti. I guadagni salariali stanno iniziando a rallentare e l’aumento degli affitti sta mostrando i primi segni di cedimento, indicando che è probabile che l’inflazione faccia il suo corso.

“In ogni caso, l’87% degli elettori americani è preoccupato per una recessione”, ha detto Hyman.

