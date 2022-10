Climate Group: i progetti sul carbone al di fuori della Cina stanno diventando “non assicurabili”

Un rapporto rileva che i nuovi progetti di energia a carbone sono diventati “praticamente non assicurabili” al di fuori della Cina perché molti assicuratori hanno escluso di sovvenzionarli.

Impegni recenti per interrompere la sottoscrizione di carbone da parte di importanti assicuratori statunitensi AIG e Travellers Ha portato il numero di documenti di uscita dall’assicurazione del carbone a 41, secondo l’ultima scorecard del settore della campagna per il clima Assicurare il nostro futuro.

La scorecard classifica i migliori assicuratori di combustibili fossili al mondo per la qualità delle politiche di esclusione dei combustibili fossili. Mostra che il 62% del mercato riassicurativo e il 39% del mercato assicurativo primario è ora coperto dalle esclusioni del carbone, con Allianz, Axa e Axis Capital al primo posto in termini di solidità e ampiezza delle loro polizze.

Molti degli assicuratori rimasti senza eccezioni per il carbone non sono attivi nel settore dei combustibili fossili.

Securing Our Future afferma che è improbabile che molti dei principali ritardatari che continuano a garantire nuovi progetti di carbone siano in grado di mobilitare le competenze e la capacità necessarie per proteggere nuove grandi e complesse centrali elettriche a carbone.

C’è stato anche un significativo allontanamento dal petrolio e dal gas. Qualche volta l’anno scorso Colloqui sul clima a GlasgowSolo tre società hanno restrizioni sulla protezione dei progetti convenzionali di petrolio e gas. Ma nell’ultimo anno, altri 10 assicuratori hanno seguito l’esempio.

L’ultima società a farlo è la più grande compagnia di riassicurazione del mondo, Munich Re, che ha pubblicato L’ambiziosa politica di uscita dal petrolio e dal gas anticipo questo mese. Ciò significa che più di un terzo del mercato riassicurativo è ora coperto dall’esclusione di petrolio e gas.

Peter Boussard, coordinatore della campagna internazionale Securing Our Future, attribuisce questo cambiamento principalmente alle campagne sul clima. Finora non c’è stata una reale pressione normativa. E non c’è stata pressione nel mercato… Come nel breve termine, l’attività è ancora redditizia. Quindi pensiamo che la pressione della folla abbia davvero fatto la differenza”.

Aggiunge che anche le compagnie assicurative si sono sentite infastidite con i loro dipendenti. Gli assicuratori hanno messo in guardia sui rischi climatici per decenni e hanno reso l’azione per il clima una parte dei loro marchi generici. Quindi penso che la pressione dall’esterno abbia causato anche la pressione dall’interno”.

La scorecard identifica i Lloyd’s britannici di Londra, il più grande mercato mondiale di assicurazioni energetiche, come uno dei principali in ritardo. Sottolinea che l’organizzazione è una delle poche compagnie assicurative europee rimaste senza escludere petrolio e gas e l’ha criticata politica di uscita dal carbone 2020 rendendolo un Una guida non obbligatoria per i suoi membri.

Sebbene possa essere difficile sapere cosa stanno effettivamente assicurando gli assicuratori, gli attivisti per il clima sono riusciti a richiamare l’attenzione sul ruolo del settore in progetti privati ​​di alto profilo.

Ha escluso un totale di 18 aziende che ora supportano Oleodotto dell’Africa orientale (EACOP), tra cui due dei più grandi assicuratori australiani, QBE e Suncorp, e il più grande d’Italia, Generali.

Isabel Tarr dal Regno Unito carbone L’Action Network ha affermato che il crescente rifiuto di EACOP era un segno che la marea si stava capovolgendo contro i progetti di combustibili fossili. “Sempre più assicuratori stanno valutando i rischi e possono vedere che l’enorme gasdotto… che minaccia il Lago Vittoria, la più grande riserva d’acqua dolce dell’Africa, e contribuisce in modo significativo alla crisi climatica, non vale il rischio”.

Ma ha notato che tutte le società che non hanno escluso l’assicurazione per l’EACOP avevano sindacati nei Lloyd’s di Londra, “poiché si dice che le società dietro l’EACOP stessero cercando una copertura assicurativa”.

Ha detto che le deboli esclusioni di Lloyd significano che le miniere di Coca Cola sono controverse, come ad esempio La miniera di Whitehaven in Cumbriarimane assicurato e ha invitato l’organizzazione a escludere tutti i nuovi progetti di combustibili fossili.

Nonostante l’aumento generale delle politiche di esclusione, gli attivisti affermano che il volontariato non è sufficiente e chiedono una maggiore regolamentazione. Insure Our Future l’ha notato L’UE vieta l’assicurazione sul trasporto di petrolio greggio russo a giugno – Parte del regime di sanzioni imposto alla Russia – ha mostrato “che le autorità di regolamentazione possono agire rapidamente ed efficacemente in situazioni di crisi”.

A giugno, la campagna “Race to Zero” sostenuta dalle Nazioni Unite spiegato per la prima volta che i membri delle alleanze net-zero “dovrebbero ridurre ed eliminare progressivamente tutti i combustibili fossili inesorabilmente”. Ma Renaud Guéee, chief risk officer di Axa e presidente di Net Zero Insurance Alliance, Resisti alla chiamata Per chiedere ai membri di escludere la copertura.

Un portavoce di Lloyd ha affermato che l’organizzazione è “impegnata a garantire la transizione verso lo zero netto fornendo soluzioni di gestione del rischio critico che consentiranno la decarbonizzazione in più settori, investimenti in energia pulita su larga scala ed espansione, oltre a distribuire una quota crescente di capitale per supportare innovazione il clima”.

I Lloyd’s non hanno rivelato quanti dei suoi sindacati hanno deciso di non sottoscrivere nuovi progetti per il carbone, ma hanno affermato di aver chiesto a tutti gli agenti di gestione di sviluppare i propri obiettivi e politiche ambientali, sociali e gestionali da includere nelle loro strategie di sottoscrizione: Per ogni individuo in grado di fissano i propri obiettivi e la propria politica climatica, rimangono La Società ritiene che l’interruzione della fornitura di nuove coperture per queste categorie e l’eliminazione graduale dell’attuale copertura entro il 2030 rimanga un’ambizione ragionevole e fattibile per sostenere la transizione energetica. “