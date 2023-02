Le richieste settimanali di disoccupazione negli Stati Uniti scendono al minimo di nove mesi; Velocità dei guadagni di produttività

Le richieste settimanali di disoccupazione scendono da 3.000 a 183.000

I sinistri continuativi sono diminuiti di 11.000 a 1,655 milioni

La produttività è aumentata a un tasso del 3,0% nel quarto trimestre

Il costo unitario del lavoro cresce a un tasso dell’1,1%

WASHINGTON (Reuters) – Il numero di americani che presentano nuove domande di sussidi di disoccupazione è sceso al minimo di nove mesi la scorsa settimana, poiché il mercato del lavoro è rimasto resiliente nonostante i maggiori costi di indebitamento e i crescenti timori di una recessione quest’anno.

L’improvviso calo delle richieste di sussidi di disoccupazione settimanali riportato giovedì dal Dipartimento del lavoro ha alimentato un cauto ottimismo sul fatto che l’economia potrebbe evitare una recessione o subire una breve e superficiale flessione. Mercoledì il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha detto ai giornalisti che “l’economia può tornare a un tasso di inflazione del 2% senza una deflazione significativa o un aumento significativo del tasso di disoccupazione”.

“Un giorno presto gli economisti dovranno rimuovere queste richieste di recessione nel 2023 perché il mercato del lavoro si rifiuta di muoversi sul tasso di disoccupazione più basso degli ultimi decenni”, ha affermato Christopher Rupke, capo economista di FWDBONDS a New York.

Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione statali sono diminuite di 3.000 a 183.000 destagionalizzate per la settimana terminata il 28 gennaio, il livello più basso dall’aprile 2022. È stato il terzo calo settimanale consecutivo delle richieste. Gli economisti intervistati da Reuters si aspettavano 200.000 domande nell’ultima settimana.

Le richieste non rettificate sono scese da 872 a 224.356 la scorsa settimana. Ci sono state diminuzioni significative delle domande in Kentucky, California e Ohio, che hanno compensato gli aumenti in Georgia e New York.

Le richieste sono diminuite quest’anno, in linea con un mercato del lavoro in continua contrazione. Mercoledì il governo ha riferito che alla fine di dicembre c’erano 11 milioni di posti vacanti, con 1,9 opportunità per ogni disoccupato.

“Il mercato del lavoro non ha ancora risposto in modo significativo al rapido aumento dei tassi di interesse”, ha affermato Rubella Farooqui, capo economista statunitense presso High Frequency Economics a White Plains, New York.

Al di fuori dell’industria tecnologica e dei settori sensibili ai tassi di interesse come l’edilizia abitativa e la finanza, i datori di lavoro sono stati riluttanti a licenziare i lavoratori dopo aver faticato a trovare lavoro durante la pandemia, e anche perché le ottimistiche condizioni economiche miglioreranno entro la fine dell’anno.

Un rapporto dell’Institute for Supply Management di mercoledì afferma che i produttori “indicano che non ridurranno in modo significativo il numero di dipendenti perché è positivo nella seconda metà dell’anno”.

Le azioni di Wall Street venivano scambiate in rialzo. Il dollaro è salito contro un paniere di valute. I rendimenti dei Treasury statunitensi sono diminuiti.

mercato del lavoro ristretto

Mercoledì la banca centrale statunitense ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base a un intervallo compreso tra il 4,50% e il 4,75%, promettendo “continui aumenti” degli oneri finanziari.

Il rapporto sui sinistri ha mostrato che il numero di persone che ricevono sussidi dopo una settimana iniziale da Help, un proxy per l’occupazione, è diminuito di 11.000 a 1,655 milioni durante la settimana terminata il 21 gennaio. Chiamate affermazioni persistenti.

I dati sui sinistri non hanno alcun impatto sul rapporto sull’occupazione di gennaio, che dovrebbe essere pubblicato venerdì, perché non rientra nel periodo di indagine. Secondo un sondaggio di economisti Reuters, i libri paga non agricoli sono probabilmente aumentati di 185.000 il mese scorso.

L’economia ha creato 223.000 posti di lavoro a dicembre. Il tasso di disoccupazione dovrebbe salire al 3,6% da un minimo di oltre 50 anni del 3,5% a dicembre.

Una serie di licenziamenti nel settore tecnologico ha alimentato i tagli di posti di lavoro a gennaio. Un rapporto separato pubblicato giovedì dalla società globale di personale Challenger, Gray & Christmas ha mostrato che i tagli di posti di lavoro annunciati dai datori di lavoro statunitensi sono aumentati del 136% a 102.943. Questo è stato il totale di gennaio più alto dal 2009.

Il settore tecnologico ha rappresentato il 41% dei tagli di posti di lavoro, con 41.829 tagli di posti di lavoro. I rivenditori hanno annunciato 13.000 posti di lavoro, mentre le società finanziarie hanno pianificato di licenziare 10.603 lavoratori.

Rivendicazioni di disoccupazione e sfidante ai licenziamenti

“È difficile riconciliare i messaggi apparentemente diametralmente opposti dei dati sulle richieste di disoccupazione e i dati sui tagli di posti di lavoro di Challenger”, ha affermato Daniel Silver, economista presso JPMorgan a New York. “Una possibile spiegazione per quest’ultima differenza è che le persone vengono licenziate, ma non richiedono l’assicurazione contro la disoccupazione. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che le persone sono più facilmente in grado di trovare un nuovo lavoro o perché le indennità di licenziamento ritardano la loro ammissibilità alle indennità di disoccupazione”.

Nonostante l’inasprimento del mercato del lavoro, l’inflazione salariale sta rallentando e potrebbe continuare a farlo poiché un terzo rapporto del dipartimento del lavoro ha mostrato che la produttività dei lavoratori è aumentata a un tasso annualizzato del 3,0% nel quarto trimestre, il più veloce in un anno, dopo in aumento a un ritmo dell’1,4% nel terzo trimestre.

La produttività è diminuita in media dell’1,5% rispetto allo scorso anno ed è diminuita dell’1,3% nel 2022. Ma ciò è in gran parte dovuto alle distorsioni causate dalla pandemia di COVID-19. La produttività è aumentata del 5,1% rispetto al quarto trimestre del 2019.

Di conseguenza, il costo unitario del lavoro – il prezzo del lavoro per unità di produzione – è aumentato a un tasso dell’1,1%. È stato il guadagno più piccolo dal primo trimestre del 2021 e ha seguito un ritmo di crescita del 2,0% nel terzo trimestre. Sebbene i costi unitari aziendali siano aumentati in media del 4,5% rispetto a un anno fa, sono scesi dal picco del 7,0% nei 12 mesi fino al secondo trimestre del 2022.

costo del lavoro e produttività

“Il risultato è che anche senza un aumento della disoccupazione e con lavori sospettosamente flessibili, il mercato del lavoro non è più una fonte significativa di pressione inflazionistica”, ha affermato Paul Ashworth, capo economista del Nord America presso Capital Economics a Toronto. .

(Segnalazione di Lucia Mutecani) Montaggio di Andrea Ricci

I nostri standard: Principi di fiducia di Thomson Reuters.