Bill Ackman rinvia l’IPO di Pershing Square dopo aver ridotto le aspettative

Bill Ackman ha rinviato l’offerta pubblica iniziale del fondo di investimento statunitense Pershing Square USA, pochi giorni dopo aver ammesso che il fondo avrebbe raccolto molto meno denaro di quanto inizialmente previsto e aver fatto appello agli investitori affinché sostenessero l’accordo.

Il rinvio ha rappresentato una battuta d’arresto sorprendente per il miliardario gestore di hedge fund, una delle figure più importanti nel mondo degli investimenti, che in precedenza si aspettava di raccogliere 25 miliardi di dollari in quella che sarebbe stata una delle più grandi offerte pubbliche iniziali della storia. Questo rinvio sembra essere correlato ai commenti fatti in una lettera agli investitori all’inizio di questa settimana che andavano oltre lo scopo delle informazioni fornite alle autorità di regolamentazione nella presentazione dell’offerta pubblica iniziale del fondo, violando potenzialmente le regole che regolano le comunicazioni degli investitori.

La lettera citava la potenziale attività di negoziazione delle azioni a seguito dell’IPO, nonché un record crescente di domanda per l’operazione. Le banche leader della quotazione, un gruppo che comprende Citigroup, UBS, Bank of America e Jefferies, sono in attesa di vedere se solleva qualche allarme presso le autorità di regolamentazione dei titoli statunitensi, hanno detto due persone coinvolte nell’accordo.

Una terza persona ha notato che c’era un “problema” con uno dei documenti, riferendosi alla lettera. Le persone hanno aggiunto che si aspettano che il ritardo durerà diversi giorni, ma la società ha ancora intenzione di quotarsi in borsa.

Pershing Square ha rilasciato una dichiarazione venerdì scorso affermando che “sta andando avanti con la sua offerta pubblica iniziale” e che annuncerà i prezzi in un secondo momento. Un rappresentante dell’azienda ha rifiutato di commentare ulteriormente in risposta a domande specifiche sulla lettera o su potenziali questioni normative.

Citi e Bank of America hanno rifiutato di commentare e UBS e Jefferies non hanno risposto immediatamente.

“Crediamo che il fattore più importante nella creazione di valore a lungo termine per Pershing Square non sia la dimensione dell’IPO di PSUS, ma il modo in cui viene scambiata sul mercato”, ha scritto Ackman nella lettera “Questo accordo riguarda quindi un’IPO di successo da parte di il primo giorno e poi un’operazione di successo a un prezzo più alto.”

“Crediamo che la vendita al dettaglio negli Stati Uniti costituirà un’enorme fonte di domanda post-vendita”, ha aggiunto.

La Securities and Exchange Commission impone restrizioni sul modo in cui le società si commercializzano prima di quotare le proprie azioni in borsa, nel tentativo di proteggere i potenziali investitori. Le aziende sono generalmente attente a non fornire indicazioni future che potrebbero esporle a responsabilità legali.

La Borsa di New York ha pubblicato un breve messaggio sul suo sito web informando che l’offerta pubblica iniziale è stata rinviata, senza aggiungere ulteriori dettagli.

Pershing Square USA, che intende quotare le sue azioni sotto il simbolo PSUS, ha sconfessato i commenti di Ackman in un documento normativo che includeva la lettera giovedì.

Ackman aveva ridotto l’obiettivo dell’offerta pubblica iniziale da 25 miliardi di dollari nelle settimane precedenti a un valore compreso tra 2,5 e 4 miliardi di dollari, secondo la lettera inviata agli investitori di Pershing Square Holdings.

“Questo è un momento in cui puoi essere di grande aiuto a Pershing Square partecipando all’offerta PSUS e presentando la tua richiesta alle banche, e prima è, meglio è”, ha detto nella lettera.

Ha anche rivelato che i potenziali investitori avevano espresso dubbi sul fatto che le azioni PSUS sarebbero state scambiate a un premio rispetto al loro patrimonio netto in gestione, un punto cruciale nella campagna di marketing di Ackman nelle ultime settimane.

La società aveva in programma di quotare la sua quotazione lunedì e le azioni avrebbero dovuto iniziare a essere negoziate il giorno successivo sul principale forum di negoziazione. La società prevede di investire in grandi aziende che Ackman e il suo team ritengono siano sottovalutate e abbiano vantaggi competitivi.

Report aggiuntivi di James Fontanella-Khan, Amelia Pollard e Arash Masoudi