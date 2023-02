Andie MacDowell rivela gli imbrogli di Bill Murray

La vita imitava l’arte Andie MacDowell sul set giornata faticosapubblicato 30 anni fa, il 12 febbraio 1993.

Proprio come il suo produttore di notizie con sede a Pittsburgh, Rita Hanson, alla fine si innamorò della magia dell’anello temporale del cinico meteorologo Phil Connors mentre era bloccato nello stesso giorno della marmotta a Punxsutawney, McDowell era anche infatuato del suo incomparabile co-protagonista, Bill Murray.

“Ti dirò la cosa divertente di Bill, non sai cosa aspettarti da lui. È unico nel suo genere.” persona”, ha detto MacDowell a Yahoo Entertainment durante un 2019 chiamata di ruolo colloquio (Guarda sopra, con giornata faticosa a partire dalle 15:30). “lui fino a molto lontano creativo. Fresco. Ogni volta che fa una scena, è nuova, è nuova, e aggiunge qualche sfumatura. Fuori dalla telecamera, è altrettanto strano, forse anche più strano. Perché è solo lui”.

Le storie bizzarre di Murray abbondano Da qui agli angoli più remoti di internete MacDowell ha qualcosa da condividere del tempo trascorso insieme.

Bill Murray e Andie MacDowell in una scena del film Ricomincio da capo del 1993, diretto da Harold Ramis. (Foto di Columbia Pictures/Getty Images)

“La gente veniva da ogni parte per vederlo”, ricorda. E il venerdì sera diceva: “Mi dispiace, ragazzi. Non faccio autografi il venerdì. E non importa da dove vengono. Ma la cosa divertente è come lo dirà, gente l’hanno accettato. Non erano arrabbiati con lui. Nessuno si è arrabbiato o gli ha detto cose brutte.'” “.

C’è stata un’altra volta che Murray e McDowell stavano girando insieme una scena in macchina quando Murray ha premuto il gas e li ha trascinati entrambi fuori dal set.

“È appena decollato”, dice. E io ero tipo, ‘Cosa stai facendo?’ Dove stiamo andando Bill? Poi ha detto: “Oh, pensavo stessimo andando in tour”. Quindi siamo appena partiti [for] Circa 10, 15 minuti.”

Questa storia è stata originariamente pubblicata il 2 febbraio 2022.