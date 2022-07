Twitter reagisce alla scelta di Funny Girl di Lea Michele

Foto: Astrid Stuarts/Getty Images per Alice + Olivia

Da oggi in poi, la storia della cultura popolare americana sarà divisa in due parti: Prima Lea Michele È stato scelto per Broadway ragazza divertente rivivere e dopo. Lunedì, la produzione di Broadway ha annunciato che l’ex Glick sostituirà Penny Feldstein nei panni di Fanny Price, inviando Twitter in un’ondata di Mi piace. allegro Meme e riprese piccanti.

Lea Michele ha fatto una campagna per il ruolo del titolo ragazza divertente Per anni, da allora Ha cantato “Non piove nella mia parata” Alla fine della prima stagione a metà stagione allegro nel 2009. Anche il suo personaggio nello show, Rachel Berry, ha finito per recitare in un revival di Broadway del musical, e quando Michelle ha pubblicato l’annuncio del casting in InstagramHa scritto: “Un sogno che diventa realtà è un eufemismo”. Ma la scelta inevitabile di Michelle ha rapidamente diviso Internet in diversi campi: a chi piace, a chi piace un buon meme e a chi lo vede come un’ulteriore prova che l’abolizionismo è un mito.

Quando è stato annunciato per la prima volta che Feldstein avrebbe interpretato Fanny Price a Broadway, Lea Michele fa tendenza su Twitter Come la gente immagina, l’ha cambiata dopo aver perso il ruolo. Ora, solo pochi mesi dopo, domenica Feldstein ha annunciato che se ne andrà ragazza divertente Rianima prima del previsto, continua a scrivere Instagram Quella “produzione ha deciso di portare lo spettacolo in una direzione diversa”. Meno di 24 ore dopo, Michelle è arrivata alla festa. Dramma. Non solo, ma la stella di Feldstein, Jane Lynchche è meglio conosciuto per aver interpretato l’allenatore Sue Sylvester allegro Di fronte a Michelle per sei stagioni, ha anche annunciato che avrebbe lasciato lo spettacolo il giorno prima del debutto di Michelle il 6 settembre e non alla fine del mese come precedentemente annunciato. È davvero un episodio di allegro venire alla luce.

Nel frattempo, altri hanno espresso la loro delusione Che Michelle sembra essere emersa illesa dalle segnalazioni di comportamenti tossici nel gruppo. Nel 2020, qualche Michelle allegro I co-protagonisti hanno parlato del presunto comportamento abusivo che hanno vissuto sul set dello spettacolo musicale. Samantha Ware, che è apparso nell’ultima stagione, ha accusato Michel di aver reso “il mio primo concerto in TV un vero inferno” su Twitter. “Penso che tu abbia detto a tutti che se ne avessi la possibilità, saresti ‘svolazzato’ con una parrucca!” Tra le altre micro-aggressioni scioccanti che mi hanno fatto mettere in discussione una carriera a Hollywood. Michelle si è scusata in quel momento, dicendo che, sebbene non ricordi quei commenti, “ho chiaramente agito in modi che hanno ferito gli altri”. Heather Morris, che ha anche recitato allegro, ha ammesso che Michelle era “sgradevole lavorare con lei”. Anche Michelle è stata chiamata in precedenza Gerardo Canonicoche ha lavorato con lei come sostituto in Risveglio primaverile.

Michelle è rimasta fuori dai riflettori dopo un’ondata di accuse di comportamento tossico, tornando solo di recente sotto i riflettori per celebrare il suo anniversario di debutto. risveglio primaverile. Ora alcuni Chiamata Invitala a tornare a Broadway e chiedi se Sei già cambiato. Circa un’ora dopo l’annuncio della selezione di Michelle, merce Esprimendo il suo dolore e la sua indignazione per la situazione, ha scritto su Twitter: “Sì, sono online oggi. Sì, vi vedo tutti. Sì, ci tengo. Sì, sono colpita. Sì, sono umana. Sì, lo sono nero. Sì, sono stato maltrattato. Sì, i miei sogni erano contaminati. Sì, Broadway sostiene il bianco. Sì, Hollywood fa lo stesso. Sì, il silenzio è complicità. Sì, sono rumoroso. Sì, lo farò di nuovo. “

