L’affare Canoo Walmart per 4.500 camion invia un salto per le scorte di veicoli elettrici

Walmart acquista 4.500 veicoli elettrici Kanoo per la consegna dell’ultimo miglio per supportare la sua crescente attività di e-commerce

Avviare un’auto elettrica Kano Martedì detto Walmart Ha accettato di acquistare almeno 4.500 dei suoi imminenti camion elettrici per le consegne, in una grande vittoria per la casa automobilistica assediata.

Le azioni di Canoo sono aumentate di oltre il 70% nel trading pre-mercato dopo che la notizia è stata annunciata per essere scambiate al di sopra di $ 4 per azione.

Cano ha affermato che Walmart ha firmato un “accordo finale” per l’acquisto di almeno 4.500, e forse fino a 10.000, dei suoi veicoli Lifestyle Delivery completamente elettrici, un camioncino elettrico progettato per un servizio di consegna locale.

Il grande rivenditore di scatole prevede di utilizzare camion per la consegna locale degli articoli ordinati online. I camioncini saranno costruiti nello stabilimento di Canoo in Oklahoma e dovrebbero entrare in servizio il prossimo anno. I termini dell’accordo non sono stati divulgati.

Canoo è una delle numerose startup di veicoli elettrici negli Stati Uniti che è diventata pubblica attraverso fusioni con Special Purpose Acquisitions o SPAC. Le azioni della società sono salite brevemente a oltre $ 20 in seguito Debutto in borsa a fine 2020ma da allora è diminuito Il co-fondatore e CEO Ulrich Kranz Se n’è andato l’anno scorso.

Correzione: questa storia è stata aggiornata per riflettere che i camion saranno costruiti nello stabilimento di Canoo in Oklahoma.