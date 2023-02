La bufera di neve del Texas congela le città mentre l’aria più fredda colpisce il New England da decenni

Cnn

Vento freddo pericoloso fino a 50 gradi qui di seguito Mentre zero esplosioni nelle parti nord-est del sud faranno fatica a scongelarsi da a Tempesta di neve mortale.

Il vento gelido che avvolge il New England “potrebbe essere il più freddo percepito da decenni”, ha affermato il Weather Forecast Center.

Più di 15 milioni di persone nel nord-est sono sotto allerta o avviso di vento gelido. Gli avvisi sono in vigore da venerdì mattina fino a sabato pomeriggio.

“Questa è un’esplosione artica epica e generazionale”, ha dichiarato il National Weather Service a Caribou, nel Maine. “Da venerdì a venerdì notte, l’aria più fredda dell’emisfero settentrionale scenderà sulla regione”.

Tali condizioni estreme possono causare congelamento entro 10 minuti.

Fortunatamente, la brutale esplosione sarebbe durata solo per circa 36 ore. Le temperature dovrebbero aumentare nella maggior parte del nord-est domenica pomeriggio.

Ma a sud, le città paralizzate da una mortale tempesta di neve questa settimana subiranno condizioni meteorologiche peggiori prima del disgelo di questo fine settimana.

Ecco cosa aspettarsi nel sud e nord-est:

La tempesta di neve è allegata Almeno tre morti in Texas Ancora pioggia gelida giovedì mattina.

Un altro quarto di pollice di neve potrebbe ricoprire il Texas centrale e settentrionale e l’Oklahoma meridionale e l’Arkansas.

In aggiunta alla miseria: più di 400.000 case, aziende e altri clienti elettrici sono rimasti senza elettricità giovedì mattina. PowerOutage.us. La maggior parte delle interruzioni si verifica nell’area di Austin.

Altri 60.000 clienti in Arkansas, 20.000 in Mississippi e 20.000 in Tennessee sono rimasti senza elettricità nel freddo brutale di giovedì mattina.

Ma le temperature saranno sopra lo zero nella maggior parte delle zone giovedì pomeriggio.

Più di 15 milioni di persone saranno sottoposte a un avviso di vento gelido da venerdì poiché le temperature sotto lo zero e i forti venti colpiranno il nord-est.

“Il vento gelido è qualcosa che il Maine settentrionale e orientale non ha visto da epidemie simili nel 1982 e nel 1988”, ha detto il servizio meteorologico.

Gli avvisi coprono tutto il Maine, il New Hampshire, il Vermont, il Massachusetts, il Rhode Island e il Connecticut. Includono il New Jersey settentrionale, la Pennsylvania nord-orientale e la maggior parte dello Stato di New York al di fuori di New York City e Long Island.

Venerdì mattina è previsto l’arrivo di un fronte freddo nell’area, con temperature molto rigide per venerdì notte e sabato mattina.

Le temperature scenderanno sotto zero gradi Fahrenheit in gran parte dello Stato di New York e del New England. Le temperature scenderanno da 15 a 25 gradi sotto zero nel nord di New York e nel nord del New England.

Ma un vento feroce può rendere l’aria ancora più fredda, con i brividi del vento che scendono da -35 a -50 gradi nel nord dello Stato di New York e nel nord del New England.

“Evita le attività all’aperto il venerdì e il sabato!” Sicurezza interna del New Hampshire e gestione delle emergenze Pubblicato su Facebook. “Le basse temperature combinate con il fattore wind chill possono portare a condizioni potenzialmente letali all’esterno”.

New York City può resistere a venti freddi fino a 10 gradi sotto zero.

A Boston, dove le temperature sembreranno di 27 gradi sotto zero, il sindaco ha dichiarato un’emergenza freddo da venerdì a domenica.

“Esorto tutti i residenti di Boston a prendere precauzioni, stare al caldo e al sicuro e controllare i vicini durante questa fredda emergenza”, ha dichiarato il sindaco Michael Wu.

Il governatore del Connecticut Ned Lamont ha attivato il protocollo statale per il freddo intenso, che è iniziato giovedì pomeriggio e durerà per tutto il fine settimana.

“Con il freddo pungente che si sta avvicinando, il congelamento può svilupparsi sulla pelle esposta entro 30 minuti”, ha avvertito il governatore.

“Trascorrere lunghi periodi di tempo all’aperto in queste condizioni non è solo dannoso, è pericoloso”.

Rifugi e centri di riscaldamento si trovano in tutto il Connecticut e il trasporto può essere fornito quando necessario, ha affermato Lamont.

I centri di riscaldamento sono previsti anche nel Maine, nel Rhode Island, nel Massachusetts e nel Vermont, hanno detto i funzionari.

Tuttavia, l’agonia non dura a lungo. Le temperature massime in tutta la regione saliranno tra i 20 ei 30 gradi tra sabato e domenica.

In effetti, gran parte del nord-est, ad eccezione del Maine settentrionale, avrà effettivamente una domenica al di sopra del normale, con temperature elevate che raggiungeranno i 30 e i 40 gradi.