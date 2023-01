Il pannello federale governa il gerrymander illegale del distretto congressuale della Carolina del Sud

Le sentenze federali su altri casi di riorganizzazione razziale che coinvolgono i distretti della Camera in Georgia, Louisiana e Arkansas hanno bloccato la decisione dei giudici nel caso dell’Alabama. Tuttavia, la decisione della Carolina del Sud non sarà influenzata perché la causa che contesta la mappa del Congresso afferma che viola la Costituzione, non il Voting Rights Act.

La conferenza della NAACP della Carolina del Sud ha citato in giudizio il legislatore statale dopo che i legislatori hanno approvato la nuova mappa del Congresso lo scorso gennaio. L’organizzazione ha affermato nella causa che le strutture cartografiche del Primo, Secondo e Quinto Distretto Congressuale violavano illegalmente i diritti degli elettori neri ai sensi del 14° e 15° emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti.

Ma quando il processo si è concluso alla fine di novembre, i giudici si sono concentrati sul Primo Distretto, che abbraccia la costa della Carolina dalla città più grande dello stato, Charleston, a Hilton Head. Democratici e repubblicani si sono scambiati il ​​controllo del seggio alla Camera nelle elezioni del 2018 e del 2020, ogni volta decise con meno di un punto percentuale.

La mappa della Camera approvata a gennaio ha spostato il 62% degli elettori neri della contea di Charleston dal primo distretto al sesto distretto, un seggio detenuto dal deputato Jim Clyburn, un democratico nero, per 30 anni.

Il cambiamento ha contribuito a rendere il nuovo Primo Distretto una roccaforte repubblicana. A novembre, la rappresentante repubblicana in carica Nancy Mays ha vinto la rielezione con 14 punti percentuali.

I legislatori repubblicani hanno ammesso liberamente in tribunale di aver richiamato il Primo Distretto per guadagno di parte. Ma hanno affermato di aver deliberatamente evitato di guardare al crollo razziale della nuova mappa, una difesa che i repubblicani hanno sempre più adottato in altre battaglie di riorganizzazione distrettuale per isolarsi dalle accuse di parzialità.

Nell’opinione della giuria di venerdì, i tre giudici hanno notato che un cartografo assunto dal legislatore aveva testimoniato di aver cercato di apportare il minor numero possibile di modifiche nel disegnare le mappe per gli altri sei seggi dell’assemblea dello stato. Ma ha detto di aver abbandonato quell’approccio nel ridisegnare il Primo Distretto e invece ha apportato “cambiamenti radicali” nella contea di Charleston che “hanno creato una disparità molto maggiore”.