Donovan Mitchell parla di “filtrare” l’esperienza nello Utah, poi guida i Cavs nell’esplosione del Jazz

Donovan Mitchell Presieduto Cleveland Cavalieri Lunedì vittoria per 122-99 Jazz dell’Utah La squadra che lo ha scambiato questa offseason.

Prima della partita, lui Mark J. di Andscape Aperto alla Spears Della sua permanenza a Salt Lake City e della sua relazione con un ex compagno di squadra Rudi Gobert. “Abbiamo fatto un sacco di cose speciali”, ha detto alla Spears in un’intervista pubblicata lunedì, pur riconoscendo che il team Jazz guidato da lui e Gobert ha deluso le aspettative dopo non essere passato alle finali della Western Conference.

“Il basket non ha funzionato”, ha detto Mitchell della sua relazione con Gobert.

Mitchell, che ha giocato cinque stagioni allo Utah, ha anche parlato delle sfide di essere un atleta nero in una città prevalentemente bianca, un’esperienza che dice lo ha cambiato a Cleveland. Ha descritto la sua esperienza nello Utah come “prosciugante”.

“Se devo essere onesto con te, non l’ho mai detto, ma è stato estenuante”, ha detto Mitchell alla Spears. “Prosciuga la mia energia perché non puoi sederti nella tua stanza e incoraggiarmi e poi fare tutte queste cose strane.”

Mitchell Ha citato un incidente Isabella Tichenor, 10 anni, si è tolta la vita tra le accuse di bullismo. Ha anche menzionato il senatore dello stato dello Utah Stuart Adams. Mitchell ha sostenuto l’istruzione Dopo che Mitchell si è espresso contro un’importante risoluzione sulla dottrina razziale nella legislatura statale.

“Non mi riferisco a tutti i fan in particolare, ma sento che sono state molte cose. Un senatore dello stato dice che dovrei studiare la mia storia nera. Vedo bambini neri vittime di bullismo a causa del colore della loro pelle. Una ragazza si è impiccata Perché è vittima di bullismo”.

Mitchell ha definito “molto” il respingimento contro la sua difesa dell’uguaglianza razziale e ha detto che è difficile non vedere molte persone di colore sugli spalti alle partite casalinghe del Jazz.

“Ho fatto del mio meglio per assicurarmi di invitare i giovani ragazzi neri e marroni ai giochi, per essere in giro per la comunità, in modo da non vedere troppi di noi tra la folla in seguito”, ha continuato Mitchell. “Ma è stato sicuramente difficile non vederci lì.

“Essendo a Cleveland ora, ci vedi sul lato del campo. È rinfrescante. È una benedizione stare con persone che mi assomigliano”.

Un cambio di scenario si addice a Mitchell. Lunedì ha guidato i Cavs con 23 punti in soli 23 minuti ed è stato messo in panchina durante il quarto quarto della vittoria. Ha segnato 4 su 5 da 3 punti mentre tirava 8 su 12 dal campo. Dallo scambio per Mitchell, ha segnato una media di 29,5 punti a partita, ha tirato il 50,3% dal campo e il 42,4% da 3 punti, e quello sforzo è diventato la norma. La sua prestazione sta attirando l’entusiasmo di MVP.

La vittoria di lunedì ha portato i Cavs a 21-11, incluso un miglior 15-2 NBA in casa. Dopo la partita, Mitchell ha continuato la conversazione sul basket, ammettendo che “È diverso quando giochi contro i tuoi amiciHai litigato con le persone negli spogliatoi”.

La partita di lunedì era a Cleveland. Si aspetta che la rivincita del 10 gennaio nello Utah colpisca in modo diverso.

“È sempre bello giocare contro i propri compagni” Mitchell ha detto ai giornalisti. “Penso che sarà una grande partita quando torneremo lì”.

Vale la pena girare il calendario: 14 gennaio vs Minnesota Timberwolves. È stata la prima possibilità di Mitchell di affrontare Gobert, che il Jazz ha scambiato in bassa stagione. Mitchell ha saltato la partita del 13 novembre a Cleveland per una distorsione alla caviglia.

“Lo abbraccerò e sarò felice di vederlo”, ha detto Mitchell a Cobert’s Spears. “E gli auguro ogni bene. Non c’è malizia. Non c’è rancore in tutto questo.”