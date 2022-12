Disegni di banconote per il re Carlo III svelati dalla Banca d’Inghilterra | Banca d’Inghilterra

Disegni per banconote con un’immagine Re Carlo III È stato svelato dalla Banca d’Inghilterra, con l’intenzione di entrare in circolazione entro la metà del 2024.

Annunciando il disegno per la prima volta alla vigilia dell’incoronazione a maggio, la Banca d’Inghilterra ha annunciato che l’immagine del monarca sarebbe apparsa sugli attuali disegni di tutte e quattro le banconote polimeriche attualmente in circolazione: £ 5, £ 10, £ Banconote da 20 e 50 sterline.

L’immagine del re apparirà sulla parte anteriore delle banconote, così come nella finestra di sicurezza trasparente sulle banconote in plastica polimerica. Le note si distinguono Regina Elisabetta II Rimarrà inoltre a corso legale, consentendo al pubblico di continuare a utilizzarlo normalmente.

Threadneedle Street ha affermato che i piani sono stati elaborati come indicato dalla famiglia reale per ridurre al minimo l’impatto ambientale e finanziario del cambiamento stampando solo nuove banconote per sostituire quelle usurate e per soddisfare qualsiasi aumento generale della domanda di valuta.

Questo significa visualizzare le note Regina Elisabetta II Diceva che il re Carlo III avrebbe “condiviso la distribuzione”.

Re Carlo III banconota da £10. Immagine: Banca d’Inghilterra

Re Carlo diventerà solo il secondo monarca ad apparire su a Banca d’Inghilterra Nota del Regno Unito. Sebbene la Banca d’Inghilterra abbia prodotto carta moneta dalla fine del XVII secolo, una somiglianza con il monarca regnante è apparsa per la prima volta in un’emissione della banca del 1960, quando una banconota da £ 1 con la regina Elisabetta II è stata introdotta per l’uso quotidiano. Tuttavia, le monete hanno segnato il monarca per secoli.

La testa della regina appare anche sulle banconote da $ 20 in Canada, sulle monete in Nuova Zelanda e in alcuni altri paesi del Commonwealth.

L’uso della valuta fisica è diminuito costantemente negli ultimi anni a causa dell’aumento dei pagamenti con carta e senza contatto. Tuttavia, sono ancora in circolazione più di 4,7 miliardi di banconote della Banca d’Inghilterra raffiguranti la regina, per un valore di circa 82 miliardi di sterline.

Re Carlo III banconota di £20. Immagine: Banca d’Inghilterra

Segue la graduale eliminazione delle banconote di carta e l’introduzione di quelle stampate su polimero – un materiale plastico sottile e flessibile – dall’introduzione della banconota da £ 5 che appare sul retro di Winston Churchill nel 2016.

Sebbene i disegni delle banconote svelati dalla banca presenteranno un nuovo ritratto del monarca, il retro rimarrà invariato, con l’autrice Jane Austen posizionata sulla banconota da £ 10, l’artista JMW Turner sulla banconota da £ 20 e l’informatico Alan Turing sulla banconota da £ 20 Banconota da 50 sterline. Anche le caratteristiche di sicurezza, inclusi ologrammi e finestre di plastica, rimarranno invariate.

Il rilascio della nota sarà una delle modifiche più significative ai codici reali dalla morte della regina a settembre; fianco a fianco Nuove moneteFrancobolli e re Monogramma CR Da utilizzare su documenti di stato e cassette postali.

Andrew Bailey, Governatore della Banca, ha dichiarato: “Sono molto orgoglioso che la Banca stia lanciando il design delle nostre nuove banconote, che presenteranno un’immagine Re Carlo III. Questo è un momento importante, poiché il re è solo il secondo re ad apparire sulle nostre banconote. Le persone potranno utilizzare queste nuove note quando inizieranno a fare trading nel 2024″.