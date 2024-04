Hamza Yousaf non si dimetterà dalla carica di Primo Ministro scozzese

26 aprile 2024, 11:33 GMT Aggiornato 6 ore fa

Humza Yousaf ha detto che non si dimetterà dalla carica di Primo Ministro scozzese e intende continuare nella sua posizione.

Youssef sta lottando per il suo futuro politico in vista del voto di sfiducia della prossima settimana.

Ha detto che era fiducioso che avrebbe vinto il voto e che sperava che i Verdi scozzesi cambiassero idea sul voto per licenziarlo.

Ha anche detto che avrebbe “assolutamente” guidato l'SNP nelle elezioni generali e nelle elezioni di Holyrood del 2026.

Youssef ha negato le affermazioni dei suoi avversari secondo cui sarebbe ora un Primo Ministro “zoppo” dopo il fallimento dell'accordo di condivisione del potere tra il Partito nazionale scozzese e il Partito dei Verdi giovedì.

I due partiti indipendentisti formano il governo scozzese dal 2021 e Youssef ora prevede di guidare un governo di minoranza nel parlamento scozzese.

Ciò significa che il governo non avrà abbastanza seggi in Parlamento per approvare leggi senza il sostegno di alcuni membri dell’opposizione MSP.

Youssef scriverà ai leader dei partiti di opposizione – compreso il Partito dei Verdi – chiedendo loro di incontrarlo nel tentativo di “rendere il governo di minoranza un successo”.

Ha detto dei Verdi: “Spero che riconsidereranno la loro posizione perché ci sono molte questioni, molte priorità, condivise sia dall’SNP che dal Partito dei Verdi”.

Youssef ha detto che porre fine all’accordo di condivisione del potere è stata la cosa giusta da fare, ma non intendeva turbare o far arrabbiare il Partito dei Verdi.

Ha detto che spera di lavorare con i partiti di opposizione “problema per problema” per “ottenere risultati per il popolo scozzese”, ma ha riconosciuto che il governo di minoranza è stato “difficile”.

Il Primo Ministro ha parlato nel corso di una visita a Dundee organizzata poco dopo essersi ritirato da un discorso sull'indipendenza a Glasgow.

Ha approfittato della visita per annunciare un finanziamento di 80 milioni di sterline per progetti di edilizia residenziale a prezzi accessibili in Scozia.

Youssef sta lottando per salvare la sua posizione dopo che i suoi ex alleati del Partito Verde si sono impegnati a opporsi a lui in una mozione di sfiducia avanzata dai conservatori scozzesi.

I conservatori hanno detto che Yousaf “deve andarsene”, e il suo leader Douglas Ross ha detto: “Humza Yousaf ha deluso la Scozia, il suo governo sta crollando e, nonostante le sue minacce, sa che è finita”.

“Ha la sfrontatezza di affermare che ora sta cercando un compromesso con i partiti di opposizione quando lui e l'SNP hanno diviso la Scozia in ogni momento. L'unico messaggio che voglio vedere da Humza Yousaf è quello che annuncia le sue dimissioni”.

La votazione dovrebbe svolgersi la prossima settimana. Il signor Youssef non dovrà dimettersi se perde, ma è previsto che lo faccia.

Commenta la foto, Il futuro di Youssef potrebbe dipendere dal sostegno dell'MSP di Alba Ash Regan, che si è dimesso dall'SNP dopo averlo perso nella competizione per la leadership del partito.

Con i laburisti e i liberaldemocratici che annunciano che si uniranno ai conservatori e ai verdi nel votare contro di lui, Youssef rischia di perdere il voto di fiducia a meno che non ottenga il sostegno dell'MSP di Alba Ash Regan.

La signora Regan è un'ex membro del Partito nazionale scozzese, che è stata sconfitta da Youssef nella competizione per la leadership del partito l'anno scorso prima di passare ad Alba, guidata da Alex Salmond.

Youssef all'epoca disse che “non era una grande perdita” e la BBC sapeva che avrebbe avuto difficoltà a raggiungere un accordo con lei.

La signora Reagan – apertamente critica alle politiche del governo scozzese sui diritti dei transgender e alla sua partnership con il Partito dei Verdi – ha affermato di voler vedere progressi sull’indipendenza scozzese, un governo competente e la difesa dei “diritti delle donne e dei bambini” in cambio del suo sostegno.

“Mi piacerebbe avere l'opportunità di sedermi e parlare di queste aree e vedere se ci sono aree in cui possiamo essere d'accordo e lavorare insieme”, ha detto.

Il partito laburista ha anche annunciato che intende votare di sfiducia nei confronti del governo scozzese nel suo complesso, che in caso di successo potrebbe portare a un'elezione. I liberaldemocratici scozzesi hanno affermato che sosterranno la mozione, il che significa che supererà la soglia dei 25 membri necessaria per garantire il dibattito.

Hamza Yousuf mostra una faccia coraggiosa nella soleggiata Dundee.

Per circa 30 minuti ha visitato un progetto di edilizia residenziale nel tentativo di dimostrare che stava continuando il suo lavoro di governance.

Entrò e uscì da un edificio mobile, indossò una giacca di alta qualità e fece una chiacchierata con gli operai.

Questa è stata la parte facile. Si è poi diretto verso una serie di telecamere per affrontare decine di domande difficili, o più precisamente decine di domande molto simili.

Abbiamo appreso che continua a lottare e che non sembra aver rinunciato a riconquistare il sostegno dei Verdi, nonostante loro insistano sul fatto che la loro posizione non cambierà.

Alla domanda se accetterà le richieste del presidente dell'ALBA Ash Reagan per l'indipendenza, un governo competente e la “protezione della dignità, della sicurezza e dei diritti delle donne e dei bambini”, ha detto che delineerà la sua posizione scrivendo a tutti i partiti di opposizione, compresa l'ALBA.

La cosa più interessante è che c’era un accenno di qualcosa di vicino alla contrizione quando mi ha detto che simpatizzava con i co-leader del Partito Verde, Patrick Harvey e Lorna Slater, e che avrebbe scritto loro.

Quella lettera conterrà delle scuse per il modo in cui hanno lasciato il governo?

Il leader del Partito nazionale scozzese non lo ha detto.

C’è stato un diffuso malcontento all’interno del Partito dei Verdi dopo che il governo ha abbandonato il suo obiettivo climatico per il 2030 e per la decisione del servizio sanitario nazionale scozzese di smettere di prescrivere nuovi farmaci che bloccano la pubertà per i giovani transgender.

Il partito intendeva chiedere ai suoi membri se dovesse continuare la sua partnership con l'SNP prima che Youssef prendesse lui stesso la decisione di porvi fine.

Patrick Harvey, co-leader dei Verdi scozzesi, ha detto venerdì all'agenzia di stampa PA che è “abbastanza chiaro” che Youssef non è stato in grado di unire il Parlamento scozzese.

Harvey ha detto che ora spetta all'SNP trovare un leader adatto, e Youssef “deve convivere con le conseguenze di questa decisione sconsiderata e dannosa” di annullare l'accordo con il Partito dei Verdi solo 48 ore dopo aver affermato di non avere alcuna intenzione di farlo. Finiscilo.

Ha aggiunto: “Non ha ancora fornito alcuna chiarezza sul motivo per cui ha compiuto un cambiamento così drammatico e ha infranto la promessa in base alla quale è stato eletto Primo Ministro.

“Quindi è molto difficile capire come si possa avere una conversazione che porti a un risultato costruttivo basato sulla mancanza di fiducia.”

La vice leader laburista scozzese Jackie Baillie ha detto di credere che Youssef abbia “finito” indipendentemente dall'esito del voto di fiducia e ha detto che la Scozia ha bisogno di un'elezione e non solo di un cambio del leader dell'SNP.