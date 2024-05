Aggiornamenti in tempo reale su Israele e Gaza: i negoziati per il cessate il fuoco hanno raggiunto una “fase critica”, affermano gli Stati Uniti

Un alto funzionario israeliano che ha familiarità con i negoziati ha affermato di aver ricevuto una risposta da Hamas alla proposta di cessate il fuoco.

Questa non è la stessa proposta che era in discussione, ha detto il funzionario, aggiungendo che ora sarà studiata.

Il funzionario ha aggiunto che ci vorrà del tempo prima che Israele risponda ufficialmente.

Ora si discute del governo di guerra israeliano, secondo una fonte politica israeliana.

Menachem Kahane/AFP tramite Getty Images

Il portavoce dell’esercito israeliano Daniel Hagari ha detto che Israele prenderà in considerazione tutte le opzioni per rimpatriare gli ostaggi, inclusa l’ultima risposta di Hamas, e ha detto che continueranno le operazioni nella Striscia di Gaza.

In una dichiarazione, il Centro israeliano per ostaggi ha esortato il governo ad accettare l’accordo. La dichiarazione afferma: “Accogliamo con favore l’annuncio di Hamas di rafforzare il cessate il fuoco, che incoraggia il ritorno delle 132 persone rapite che sono state detenute da Hamas per sette mesi”. “Ora è il momento che il governo israeliano dimostri concretamente il suo impegno nei confronti dei suoi cittadini: il governo deve prendere l’approvazione di Hamas e trasformarla in un accordo per il ritorno di tutti”. protezione!”

