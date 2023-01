L’economia cinese ha vacillato lo scorso anno a causa dello stallo della crescita a causa del coronavirus

Molti economisti stanno già cancellando gennaio e forse anche febbraio. Un numero enorme di lavoratori si è già diretto verso le proprie città per celebrare il capodanno lunare, in molti casi per la prima volta in tre anni. Nessuno sa quando torneranno nelle città per lavorare.

“I dati sull’attività e sulla fiducia per marzo potrebbero iniziare a sorprendere al rialzo”, ha affermato Louise Law, economista presso Oxford Economics a Singapore.