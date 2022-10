I manifestanti accusati di combustibili fossili dopo aver scaricato zuppa di pomodoro sui girasoli di Van Gogh alla fiera di Londra

scritto da Di Christian EdwardsDuarte Mendonca, CNNLondra

Due manifestanti anti-combustibili fossili che venerdì sono stati fotografati mentre lanciavano zuppa di pomodoro contro i “girasoli” di Van Gogh alla Fiera di Londra sono stati accusati di danni penali..

Le due giovani donne del gruppo della campagna Just Stop Oil hanno gettato sul piatto il contenuto di due lattine di zuppa di pomodoro Heinz, che, gruppo ha detto Il suo valore è stimato in $ 84,2 milioni.

In questa foto rilasciata da Just Stop Oil, si vedono due donne in piedi davanti ai “Girasoli” di Van Gogh (1888). a lui attribuito: Da Just Stop Oil

Poi si sono incollati al muro sotto il dipinto della National Gallery. in Dichiarazione pubblicata su Twitter La galleria venerdì ha confermato l’incidente nella stanza 43, dove è stato mostrato “Girasoli”, e ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni.

“C’era un leggero danno al telaio, ma il dipinto era illeso”, ha aggiunto. in Tweet successivo La galleria ha spiegato che il dipinto era smaltato e quindi protetto.

Un terzo collega è stato anche accusato di un attacco separato al famoso cartello “New Scotland Yard” fuori dal quartier generale della polizia di Londra. Lo ha detto la Polizia Metropolitana.

Le tre persone sono tutte associate a Just Stop Oil, che è un’alleanza di gruppi che lavorano insieme per impedire al governo del Regno Unito di impegnarsi in nuove licenze relative all’esplorazione, allo sviluppo e alla produzione di combustibili fossili.

Un totale di 28 persone sono state arrestate in relazione alle proteste nel centro di Londra venerdì. La dichiarazione afferma che altre 25 persone sono state rilasciate su cauzione in attesa di ulteriori indagini.

L’incidente di venerdì è l’ultimo di una serie di proteste contro famose opere d’arte nel tentativo di attirare l’attenzione sul ruolo dei combustibili fossili nel cambiamento climatico. A luglio, i membri di Just Stop Oil si sono incollati una copia di Leonardo da Vinci “L’ultima cena” Alla Royal Academy of Art di Londra.

Nello stesso mese, gli attivisti del gruppo si sono attaccati a se stessi Capolavoro tenutasi alla National Gallery, mentre i membri di un’organizzazione italiana di attivisti per il clima si attengono alla “Primavera” di Botticelli a Firenze.

I bambini delle scuole guardano il film “Sunflowers” (1888) di Vincent van Gogh alla Tate Britain di Londra il 25 marzo 2019. a lui attribuito: Victoria Jones / Cavo PA / AP

Domenica, gli attivisti per il clima di Extinction Rebellion sono stati arrestati per essersi attaccati Massacro di Picasso in Corea Alla National Gallery of Victoria a Melbourne.

Secondo una dichiarazione, Just Stop Oil è stato interrotto venerdì “in concomitanza con il previsto lancio di un nuovo ciclo di licenze per petrolio e gas” nel Regno Unito.