7 ricette di involtini per la cena con pollo, fagioli, verdure e altro ancora

C’è qualcosa di divertente e intrinsecamente spontaneo in un pasto tenuto in mano e i panini non fanno eccezione. Portali con te nel tuo pranzo al sacco, mettili in un bel cestino per divertirti all’aperto o mangiali mentre fai un picnic in soggiorno davanti alla TV (per mio figlio, questo è il massimo del lusso).