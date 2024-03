Drake Bell rilascia la sua prima intervista dall'uscita dello scandaloso documentario “Quiet On Set”

Jeff Kravitz/iHeartMedia/Getty Images

Drake Bell ha parlato nella sua prima intervista dopo la pubblicazione dello scandalo HBO Tranquillo sul set: il lato oscuro della televisione per bambini.

continuare a parlare Spettacolo di Sarah Fraser podcast, Bell ha detto di non essere rimasto impressionato dalla risposta di Nickelodeon al documentario, che descrive in dettaglio la sua violenza sessuale da adolescente Amanda Shaw Coach del dialogo Brian Beck.

“C'è una risposta molto ben congegnata che dice: 'Riconoscere il suo trauma', perché non potevano dire di non sapere nulla di questo o di quello che è successo, o altro,” ha detto. “Quindi penso che questa sia stata una risposta ben coreografata da parte di alcuni dei più grandi avvocati di Hollywood.”

“Trovo molto vuote le loro risposte, perché, voglio dire, stanno ancora suonando ai nostri spettacoli, stanno ancora facendo i nostri spettacoli,” ha aggiunto. “E devo pagare personalmente le mie cure, e devo sapere cosa… voglio dire, se c'è qualcosa, se c'è qualcosa di vero dietro il loro effettivo interesse, ci sarà qualcosa di più che semplici citazioni su una pagina da parte di un ovvio rappresentante legale spiegando loro esattamente come progettare Reply.”

Bell ha detto di aver partecipato al documentario per il suo livello di comfort con i produttori. Ha aggiunto di aver rifiutato un precedente progetto di documentario di un altro gruppo, ed è rimasto sorpreso quando lo hanno criticato.

“[Another documentary] “Ho chiesto la mia partecipazione e quando ho detto di no, la risposta che ho ricevuto è stata incredibile.” “Nella e-mail, hanno detto che le persone come me sono il problema ed è per questo che le cose non cambieranno nel settore perché le persone come te non parlano apertamente e non si fanno avanti. È stato un peccato per me non volevano far parte del loro documentario, quindi ero sempre diffidente e nervoso ogni volta che mi chiamava per parlare di un argomento così delicato.

Bill è andato in riabilitazione poco dopo il suo incontro con Tranquillo sul set Produttori.

“Mi sono sentito davvero a mio agio in quell'intervista, ma ne avevo passate tante nella mia vita personale e dopo quell'intervista sono finito in riabilitazione”, ha detto. “Facevamo molta terapia del trauma, molta terapia di gruppo, molta terapia individuale: tutta la tua giornata era piena di lavorare su questo e di elaborarlo con una mente lucida, e di scoprire tutte queste cose che non avevo mai affrontato a testa alta. acceso, o se ci provavo, era molto doloroso. E durante quel processo, una volta uscito, mi sono detto: “Forse questo è un buon momento per contattarli di nuovo e dire ehi, non ho 100 anni” % ancora, parliamo di più, ma mi sto avvicinando a sentirmi a mio agio nel condividere finalmente la mia storia.

Bill ha anche parlato dell'inclusione di suo padre nel documentario.

“Mio padre è un ragazzo molto emotivo e ha un grande cuore. Sono stato molto cauto nel coinvolgerlo”, ha detto Bill. Ha deciso di includerlo, pensando che “probabilmente sarebbe stato utile e utile per mio padre essere in grado di fare” anche il documento. “Sono sicuro che mio padre lancia molto Chi si incolpa, sai? E ho pensato che questa potesse essere un'opportunità per lui di rendersi conto che era colpa di una persona.

Dopo il rilascio Tranquillo sul setNickelodeon ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Ora che Drake Bell ha rivelato la sua identità come querelante nel caso del 2004, siamo inorriditi e rattristati nell'apprendere il trauma che ha vissuto, e applaudiamo e sosteniamo la forza necessaria per andare avanti”.

Questa affermazione si aggiunge alla dichiarazione di Nickelodean che ha concluso ciascuno dei suoi episodi Tranquillo sul set: “In risposta alle domande dei produttori, Nickelodeon ha dichiarato che “indaga su tutti i reclami formali come parte del nostro impegno nel promuovere un luogo di lavoro sicuro e professionale… [W]Nel corso degli anni abbiamo adottato numerose misure di salvaguardia per garantire il rispetto dei nostri standard elevati e delle aspettative del nostro pubblico.