Capcom deve semplicemente migliorare le prestazioni di Dragon's Dogma 2 per PS5, conclude il Digital Foundry

Dragon's Dogma 2 è un fantastico gioco di ruolo a mondo aperto, lo abbiamo detto molte volte sul nostro sito Recensione di Dragon's Dogma 2 su PS5. Ma non si può negare quanto il titolo non sia migliorato a livello tecnico. Come sottolineato nella nostra recensione sopra, il frame rate del gioco può essere un problema. La maggior parte delle volte lo troverai oscillante tra 30 e 45 fotogrammi al secondo, che è… Benema sicuramente non sono i 60 fps costanti che desideri da un gioco ricco di azione.

Inoltre, il frame rate può essere veramente Scopri luoghi in cui c'è molto da fare. È un caso deludente, e l'ultimo Fonderia digitale L’analisi è ampiamente concorde.

Cominciamo con gli aspetti positivi: Dragon's Dogma 2 gira a 4K su PS5 e in generale ha un bell'aspetto. Il rapporto elogia anche l'implementazione del titolo dell'illuminazione globale con ray tracing (RTGI), che consente al gioco di sfruttare alcuni effetti di luce davvero interessanti. Insomma, potrebbe essere un'ottima uscita.

Tuttavia, senza opzioni grafiche disponibili su PS5 – nemmeno la modalità Performance, che troviamo ancora confusa – sei in balia del frame rate illimitato del gioco. Digital Foundry sottolinea che è proprio così Esigente Titolo in base al design. Fa molto affidamento sull'utilizzo della CPU, poiché nemici e NPC richiedono una grande quantità di potenza di elaborazione, specialmente in aree densamente popolate, come le città.

Questo è uno dei motivi principali per cui il frame rate del gioco subisce un calo così notevole quando stai semplicemente passeggiando per la città. Su PS5 in particolare, il titolo tenta di alleviare parte della pressione riducendo drasticamente la distanza visiva degli NPC e il risultato sono alcune situazioni stridenti in cui i cittadini possono svanire nell'esistenza a pochi passi da dove si trova il tuo personaggio.

Il Digital Foundry riassume bene le cose: “Dragon's Dogma 2 è un risultato grafico notevole, ma sfortunatamente è deluso da alcuni problemi di configurazione su console e dalle prestazioni fortemente legate alla CPU su tutte le piattaforme.”

Che ciò avvenga aggiungendo impostazioni grafiche su PS5 o attraverso una migliore ottimizzazione, la conclusione è che Capcom deve semplicemente migliorare le prestazioni del gioco. Sarebbe un peccato se Dragon's Dogma 2 fosse lasciato in questo stato.