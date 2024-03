L'emulatore Nintendo DS Drastic è ora gratuito mentre iniziano le conseguenze della causa legale di Yuzu

Sviluppatore del popolare emulatore di Nintendo DS Drastic Ha reso la sua app completamente gratuita su Android (precedentemente $ 4,99) e intendo provarlo per sempre. Exophase ha scritto sul suo sito ufficiale Discord che “voglio chiarire che non ho alcun tipo di incentivo finanziario” e che la mossa di Nintendo semplicemente “ha reso l'intero processo più urgente”:

“Ho appena cambiato l'app su GPlay in un'app gratuita. Non intendo nemmeno mantenerla lì ancora a lungo”, inizia Exophase. Schermata di Sean Hollister/The Verge

Nel frattempo, il popolare server Discord di Steam Deck ha chiuso almeno temporaneamente il suo intero canale di emulazione, scrivendo: “Non siamo attrezzati per gestire le potenziali conseguenze legali dell'ospitare discussioni su Yuzu o sull'emulazione in questo momento” e scusandoci per “la necessità di essere censurati”. ”

Quando ho cercato un server Discord per Ryujinx, un altro emulatore di Nintendo Switch, ho scoperto che non accettava più inviti. il bordo E Ars Tecnica Entrambi hanno contattato Ryujinx per un commento sulla causa di Yuzu, ma non abbiamo ancora ricevuto risposta.