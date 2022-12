GTA 5 Online: tutte le località di Pupazzo di neve

GTA in linea I giocatori hanno la possibilità di celebrare le festività natalizie con una nuova sorpresa festiva sotto forma di un uovo di Pasqua a forma di pupazzo di neve. Per ottenere un raro vestito da pupazzo di neve, i giocatori devono individuare 25 pupazzi di neve in tutta la mappa.

La nostra guida ti fornirà tutte le località innevate in GTA in lineainclusa la loro posizione esatta su una mappa.

Pupazzo di neve Posizioni GTA online

Posizione della neve n. 1

Immagine tramite Rockstar Games

Il primo pupazzo di neve può essere visto nel mezzo di Duluoz Street a Paleto Bay.

Sito sulla neve n. 2

Immagine tramite Rockstar Games

Trova il prossimo sud di Procopio Beach all’incrocio della Great Ocean Highway.

Sito di neve #3

Immagine tramite Rockstar Games

Il prossimo può essere visto anche lungo la Great Ocean Highway nella Chiliad Mountain State Wilderness Area.

Posizione della neve n. 4

Immagine tramite Rockstar Games

Il quarto pupazzo di neve può essere visto accanto al faro di El Gordo nella parte orientale della mappa.

Posizione della neve n. 5

Immagine tramite Rockstar Games

Quindi dirigiti verso Grapeseed Main Street nel Grapeseed District per un altro pupazzo di neve.

Posizione della neve n. 6

Immagine tramite Rockstar Games

Nel prossimo viaggio, recati a Sandy Shores e individua il sesto pupazzo di neve su Marina Drive.

Posizione della neve n. 7

Immagine tramite Rockstar Games

Quindi, viaggia verso Harmony nel deserto della Grand Senora e trova il prossimo pupazzo di neve lungo Joshua Trail.

Posizione della neve n. 8

Immagine tramite Rockstar Games

A nord di RON Alternates Wind Farm, troverai l’ottavo pupazzo di neve lungo la Senora Highway.

Posizione della neve n. 9

Immagine tramite Rockstar Games

Questo pupazzo di neve può essere visto all’incrocio tra Zancudo Road e Tongva Drive nella Tongva Valley.

Posizione della neve #10

Immagine tramite Rockstar Games

Successivamente, vai nell’area di Great Chaparral per raggiungere l’area successiva lungo Bayfree Canyon Road.

Posizione della neve #11

Immagine tramite Rockstar Games

Ora devi entrare nella parte settentrionale delle Vinewood Hills e individuare il prossimo pupazzo di neve lungo la Los Santos Highway.

Posizione della neve #12

Immagine tramite Rockstar Games

La tappa successiva ti porterà all’incrocio tra Banham Canyon Drive e Buen Vino Road nella parte occidentale della mappa.

Posizione della neve #13

Immagine tramite Rockstar Games

Dopodiché, vai un po ‘a sud verso la spiaggia di Chumash e trova il pupazzo di neve lungo Inseno Road.

Posizione della neve #14

Immagine tramite Rockstar Games

Quando ti trasferisci a Pacific Bluffs, cerca un altro pupazzo di neve lungo North Rockford Drive.

Posizione della neve #15

Immagine tramite Rockstar Games

Torna a Vinewood Hills e trova questo pupazzo di neve lungo North Sheldon Street.

Posizione della neve #16

Immagine tramite Rockstar Games

Il prossimo è vicino all’ultimo su West Galileo Avenue.

Posizione della neve #17

Immagine tramite Rockstar Games

Guida a sud verso le Rockford Hills e individua questo pupazzo di neve su West Eclipse Boulevard.

Posizione della neve #18

Immagine tramite Rockstar Games

Spostati a est nell’area Alta di Vinewood, dove puoi trovare il tuo prossimo pupazzo di neve su Power Street.

Posizione della neve #19

Immagine tramite Rockstar Games

Mirror Park dovrebbe essere la tua prossima destinazione, dato che puoi trovare un pupazzo di neve su Bridge Street.

Posizione della neve #20

Immagine tramite Rockstar Games

Successivamente, vai a Mirror Park Boulevard e trova il prossimo pupazzo di neve in Utopia Gardens.

Posizione della neve #21

Immagine tramite Rockstar Games

Un altro pupazzo di neve nell’area dei canali Vespucci si trova all’incrocio tra San Andreas Boulevard e South Rockford Drive.

Posizione della neve #22

Immagine tramite Rockstar Games

Ora avvicinati alla spiaggia di Vespucci e individua un altro pupazzo di neve in via Aguja.

Posizione della neve #23

Immagine tramite Rockstar Games

Dopodiché, vai a Legion Square e trova il prossimo pupazzo di neve su Elgin Street.

Posizione della neve #24

Immagine tramite Rockstar Games

Scendi a Chamberlain Hills e cerca un pupazzo di neve in Alta Street.

Posizione della neve #25

Immagine tramite Rockstar Games

Infine, recati a El Burro Heights e individua l’ultimo pupazzo di neve in Fudge Lane.

Queste sono tutte posizioni sulla neve in GTA Online. per più GTA in linea Articoli su trucchi e suggerimentiAssicurati di visitare la nostra pagina hub dedicata.

Immagine in primo piano tramite Rockstar Games