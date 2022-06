Le specifiche di Steam Deck sono cambiate, con l’installazione di nuovi dischi rigidi

immagine : valvola

Chiunque abbia acquistato una delle piattaforme Steam di Valve al momento del lancio ha ottenuto un modello molto speciale di unità a stato solido installato nei propri dispositivi. Chiunque ne abbia acquistato uno di recente ha ricevuto un motore diverso, uno possibilmente Più lentamente.

come tale Hardwarelux Rapporto (Attraverso giochi per computer), tutti gli Steam Deck erano originariamente forniti con un SSD da 256 o 512 GB che avrebbe potuto essere collegato tramite quattro “corsie”. Alcune unità ora vengono fornite solo con unità collegate tramite “due corsie”, una modifica che potrebbe teoricamente comportare prestazioni più lente poiché essenzialmente stai dimezzando la larghezza di banda dell’unità.

Questo scambio Non annunciato pubblicamente tramite un comunicato stampa o una dichiarazione e la spedizione di Steam Decks con queste unità più recenti non è stata contraddistinta da un nuovo numero di modello. In effetti, l’unico segnale pubblico del cambiamento è mai arrivato da Valve che ha regolato silenziosamente la pagina delle specifiche del dispositivo mobile alla fine di maggio.

Di conseguenza, l’unico modo per sapere se hai l’originale Installare o meno un SSD nel tuo Steam Deck significa verificarne le specifiche nel menu di sistema. In “Disco rigido”, come tale giochi per computer consigliodevi cercare:

Nel pannello di destra avrà un’icona. Il modello da 512 GB ha un’unità Phison ESMP512GKB4C3-E13TS. Questo sembra essere un SSD 2230 personalizzato che utilizza il controller Phison Gen3 x4 E13. Quindi, vuoi controllare se anche il tuo codice finisce in -E13T o qualcos’altro. Se include un codice come -E08 (controller Gen3 x2 di Phison), il tuo deck è uno di quelli con un’unità in esecuzione sull’interfaccia Gen3 x2.

Sono stato diffidente nei confronti del mio linguaggio per quanto riguarda le prestazioni di cui sopra perché non abbiamo visto alcun test che lo avrebbe fatto aggiustare C’è una netta differenza in cose come i tempi di caricamento o i frame al secondo tra le unità, almeno nei giochi attualmente disponibili e completamente supportati sulla piattaforma. Il che è comprensibile dato che la notizia è stata appena riportata e che con unità ancora difficili da trovare, poche persone avrebbero pavimenti a vapore direttamente confrontabili.

Va anche notato che ci sono tutti i modi in cui le prestazioni di gioco possono essere limitate al di fuori delle prestazioni di un SSD proprietario e che Valve avrebbe testato questi componenti internamente prima del rilascio, quindi ti aspetteresti che Era Non ci sono stati risultati evidenti su come è andato il gioco e il cambiamento sarebbe stato annunciato ulteriormente. Tuttavia, abbiamo contattato l’azienda per un commento e aggiorneremo se avremo notizie.