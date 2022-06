L’ex primo giocatore, Mark Appel, a fare il suo debutto in MLS aveva 30 anni, ed è nono senza gol per i Philadelphia Phillies.

L’ex testa di serie Mark Appel, un mese prima del suo 31esimo compleanno, ha fatto il suo debutto mercoledì sera e ha segnato un nono inning senza reti per i Philadelphia Phillies.

A 30 anni e 349 giorni, Appel, la cui carriera nel baseball ha incluso un’assenza di tre stagioni dallo sport, era la più antica scelta assoluta precedente dal draft di giugno (dal 1965) al momento del suo debutto in MLB.

La curva a destra ha concesso un colpo e ha segnato lo sciopero quando i Phillies hanno perso 4-1 contro gli Atlanta Braves.

Abel ha detto: “È così surreale. Stavo cercando di trattenere le lacrime. È stato emozionante. Era speciale”.

giocatore coniato per la prima volta età Marco Appello 2013 2022 30-349 Matt Bush 2004 2016 30-95 Tim Belcher 1983 1987 25-322 Josh Hamilton 1999 2007 25-316 – Statistiche e informazioni ESPN

Appel è stato nominato numero 1 in assoluto dagli Houston Astros nel 2013 e faceva parte di un accordo commerciale per Filadelfia nel 2015. A causa di infortuni e inefficacia, Appel ha lasciato il baseball nel 2018 prima di tornare nell’organizzazione dei Phillies nel 2021.

Abel ha trascorso le ultime due stagioni a promuovere Double e Triple A per i Phillies. Ha un record di 5-0 e 1,61 ERA in 19 partite con il Lehigh Valley in questa stagione ed è stato promosso alle major lo scorso sabato.

Uno dei lanciatori più decorati nella storia della NCAA, Abel è stato classificato ottavo assoluto dai Pittsburgh Pirates nel 2012, ma è tornato a Stanford nella sua prima stagione e ha scelto gli Astros per primi nel 2013, davanti a un posto. Chris Bryant.

ESPN Stats & Information e The Associated Press hanno contribuito a questo rapporto.