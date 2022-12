Ancora due dispersi dopo valanga austriaca – APA

(Reuters) – Due persone risultano ancora disperse dopo che una valanga nel comprensorio sciistico di Lech/Zwers, nell’Austria occidentale, ha inizialmente portato alla ricerca di 10 persone di cui si temeva la sepoltura, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa austriaca APA.

La valanga si è verificata intorno alle 15:00 (1400 GMT), ha detto Apa, aggiungendo che diversi elicotteri e squadre di ricerca si sono schierati poco dopo.

L’agenzia di stampa APA ha citato Hermann Fierscher dell’ufficio del turismo di Lech/Zwers secondo cui il sospetto che 10 persone siano state travolte da una valanga si basa sul video di uno sciatore che mostrava “come gli sciatori entrano in contatto con la valanga”.

Uno dei soccorsi è rimasto ferito ed è stato trasportato in aereo in un ospedale di Innsbruck. Un membro del Consiglio di sicurezza regionale, Christian Gantner, ha detto all’Apa che un’altra persona è rimasta ferita, ma è riuscita a liberarsi e ad andare in un altro ospedale.

Altre sei persone viste nel video sono rimaste illese.

L’agenzia di stampa algerina ha riferito che il destino di quest’ultimo non è ancora noto.

Lish / Zwers mercati stessi Come “uno dei migliori comprensori sciistici del mondo” e parte della culla dello sci alpino. Una recente voce per le condizioni sciistiche sul sito web del resort avverte di un “significativo pericolo di valanghe”.

Il sito web del resort ha dichiarato che il comprensorio sciistico chiuderà domenica alle 17:00 (16:00 GMT) e che lunedì ci sarà un aggiornamento sullo sci alle 8:00 (07:00 GMT). Non è stato possibile raggiungere immediatamente un portavoce del resort per un commento.

Scritto da Paolo Carell. Montaggio di Hugh Lawson

