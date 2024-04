Le navi militari americane stanno lavorando per costruire un molo di aiuti per Gaza. Costerà almeno 320 milioni di dollari

GERUSALEMME (AP) – Una nave della marina statunitense e diverse navi dell’esercito hanno preso parte a uno sforzo guidato dagli Stati Uniti per portare maggiori aiuti a Gerusalemme. La Striscia di Gaza assediata al largo delle sue coste Jeep e la costruzione di una piattaforma galleggiante per l’operazione, che secondo il Pentagono costerebbe almeno 320 milioni di dollari.

Sabrina Singh, portavoce del Pentagono, ha detto ai giornalisti che il costo è una stima approssimativa del progetto e comprende il trasporto di attrezzature e parti del molo dagli Stati Uniti alla costa di Gaza, oltre alle operazioni di costruzione e alla consegna degli aiuti.

Le immagini satellitari analizzate martedì dall'Associated Press mostrano la USNS Roy P. Benavidez a circa 11 chilometri (6,8 miglia) dal porto sulla terraferma, dove l'esercito israeliano sta costruendo la base operativa del progetto. Il generale dell'USAV Frank S. Besson Jr., una nave logistica dell'esercito, e diverse altre imbarcazioni dell'esercito sono con Benavidez e stanno lavorando per costruire quello che l'esercito chiama il sistema logistico congiunto attraverso la costa, o JLOTS.

Le immagini satellitari scattate da Planet Labs PBC domenica e lunedì hanno mostrato pezzi del molo galleggiante nel Mar Mediterraneo, vicino a Benavidez. Le misurazioni della nave corrispondono alle caratteristiche note della Benavidez, una nave da carico composita di classe Bob Hope gestita dal Military Sealift Command.

Un ufficiale militare americano ha confermato alla fine della scorsa settimana che Benavidez aveva iniziato la costruzione e che era sufficientemente lontano dalla costa per garantire che le forze che costruivano la piattaforma fossero al sicuro. Il prossimo passo sarà la costruzione del ponte, che sarà poi collegato alla spiaggia, ha detto Singh lunedì.

Martedì mattina, il Comando Centrale dell'esercito americano ha pubblicato online le foto della costruzione del bacino galleggiante, dopo che l'Associated Press ha pubblicato le immagini satellitari.

“Il molo aiuterà l'USAID e i partner umanitari a ricevere e fornire aiuti umanitari alla popolazione di Gaza”, si legge nella dichiarazione sulla piattaforma social X.

Funzionari statunitensi e israeliani hanno detto che sperano di avere il pontile galleggiante e il ponte collegati alla spiaggia e operativi entro l'inizio di maggio. Lunedì il Pentagono ha dichiarato che l’operazione costerebbe almeno 320 milioni di dollari. Reuters è stata la prima a riferire il costo.

Secondo il piano dell'esercito americano, gli aiuti verrebbero caricati su navi commerciali a Cipro per raggiungere la piattaforma galleggiante attualmente in costruzione al largo di Gaza. I pallet verranno caricati su camion, che a loro volta verranno caricati su navi più piccole che viaggeranno verso un ponte metallico galleggiante a due corsie. Il ponte lungo 550 metri sarà collegato alla spiaggia dalle Forze di Difesa Israeliane.

Il funzionario militare americano ha detto che un'unità di ingegneria dell'esercito americano ha collaborato con un'unità di ingegneria militare israeliana nelle ultime settimane per esercitarsi nell'installazione del ponte e per addestrarsi su una spiaggia israeliana sulla costa.

Il nuovo porto si trova a sud-ovest della città di Gaza e leggermente a nord della strada che collega Gaza, costruita dall'esercito israeliano durante la guerra. L’attuale guerra contro Hamas. L’area era la più densamente popolata della regione prima che iniziasse l’offensiva di terra israeliana, che spingeva più di un milione di persone a sud, verso la città di Rafah, al confine con l’Egitto.

Ora ci sono postazioni militari israeliane su entrambi i lati del porto, che inizialmente fu costruito – come parte di uno sforzo guidato da Global Central Kitchen – con le macerie degli edifici distrutti da Israele. Questo sforzo è stato poi interrotto Un attacco aereo israeliano ha ucciso sette operatori umanitari alla World Central Kitchen il 1 aprile mentre viaggiavano in veicoli chiaramente segnalati in una missione di consegna autorizzata da Israele. L'organizzazione afferma che sta riprendendo il suo lavoro a Gaza.

Gli aiuti tardarono ad arrivare a Gaza, poiché c'erano camion di riserva in attesa delle ispezioni israeliane. Anche gli Stati Uniti e altri paesi hanno utilizzato lanci aerei per inviare cibo a Gaza. Il totale delle consegne sulla rotta marittima sarà inizialmente di circa 90 camion al giorno e potrebbe presto aumentare fino a circa 150 camion al giorno, ha detto il funzionario militare americano.

Le organizzazioni umanitarie hanno affermato che ogni giorno sono necessarie diverse centinaia di questi camion per entrare a Gaza.

In seguito all’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre, che ha ucciso 1.200 persone e ha preso 250 ostaggi, Israele ha interrotto o limitato gravemente l’ingresso di cibo, acqua, medicine, elettricità e altri aiuti nella Striscia di Gaza. Sotto Pressioni da parte degli Stati Uniti e di altriIsraele afferma che la situazione sta migliorando, anche se le agenzie delle Nazioni Unite hanno affermato che sono necessari maggiori aiuti per entrare.

Gaza, poco più grande del doppio di Washington e che ospita 2,3 milioni di persone, si è trovata sull’orlo della carestia. Le autorità sanitarie locali affermano che più di 34.000 palestinesi sono stati uccisi a Gaza dall'inizio dei combattimenti.

Il portavoce militare israeliano, l'ammiraglio Daniel Hagari, ha detto domenica che la quantità di aiuti destinati a Gaza continuerà ad aumentare.

“Questo molo temporaneo fornirà un sistema di distribuzione da nave a terra che aumenterà il flusso di aiuti umanitari a Gaza”, ha affermato in una nota.

Tuttavia, un alto funzionario politico di Hamas Lo ha detto Khalil Al-Hayya all'Associated Press la settimana scorsa il gruppo avrebbe considerato le forze israeliane – o forze di qualsiasi altro paese – di stanza sul molo per sorvegliarlo come una “forza occupante e aggressiva” e che il gruppo armato avrebbe opposto resistenza.

Mercoledì un attacco di mortai ha colpito il sito del porto, senza provocare vittime.

Le scrittrici dell'Associated Press Tara Cobb e Lolita C. hanno contribuito a questo rapporto. Baldur a Washington.