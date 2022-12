Gli Steelers onorano Franco Harris e hanno trascorso una serata emozionante con il ritorno della trama per i Raiders

Pittsburgh – giorni dopo La morte di Franco Harris sconvolto e rattristato una città, un’organizzazione e un’intera comunità calcistica, Steelers Il presidente Art Rooney II è salito sul montante per una cerimonia a metà tempo che ha suscitato sentimenti contrastanti.

Cinquant’anni (e un giorno) dopo l’inizio di Dynasty della cattura improbabile e poco convinta di Harris, gli Steelers sono tornati in campo con lo stesso Predoni Furono sconfitti il ​​23 dicembre 1972. Una dozzina di ex giocatori di “Immaculate Reception” erano presenti, indossando i loro vecchi numeri mentre sfilavano in campo con bastoni e ginocchia traballanti. Joe Green era lì. Mel Blount. Fuqua francese. e molti altri.

Tuttavia, l’assenza di Harris ha lasciato un vuoto enorme e insostituibile.

Vai più a fondo ‘Ancora incredulo’: i fan onorano Franco Harris con fantastici asciugamani e fiori dorati

“Non doveva essere così”, ha detto Rooney. “L’omone avrebbe dovuto essere proprio qui accanto a me. Voglio ringraziare (la moglie di Harris) Dana e (il figlio) Doc per essere qui stasera e per aver condiviso Franco con noi negli ultimi 50 anni.

“Si diceva che la vita ti portasse dolore. Sta a noi portarti gioia. Franco ci ha portato gioia per 50 anni”.

Un momento emozionante a Pittsburgh quando Franco Harris ha ufficialmente ritirato la sua maglia numero 32. 🙏 pic.twitter.com/cpbufU6qgG – NFL 25 dicembre 2022

mentre il Festa di pensionamento di Harris numero 32 Come inizialmente previsto, il tono è cambiato radicalmente. Quella che doveva essere una celebrazione di Harris e di tutti i suoi successi si è invece trasformata in una notte di riflessione e ricordo, mentre quelli vicini a Harris e quelli che non lo avevano mai incontrato hanno continuato a lavorare sulle fasi iniziali del nuovo dolore.

Quando Rooney ha regalato alla moglie e al figlio di Harris la maglia numero 32, Dana ha pianto. Rooney l’ha avvolta in un abbraccio per consolare la moglie recentemente vedova del calciatore. Gli inni di Franco! Franco! Franco! risuonò tra la folla. Molti fan che hanno sfidato le manche a una cifra potrebbero averlo fatto per un motivo: rendere omaggio a Harris. Nel frattempo, i membri della squadra del 1972 si sono alzati e hanno agitato i loro bizzarri asciugamani per salutare il loro defunto compagno di squadra.

Harris potrebbe non essere stato fisicamente presente. Ma questa era ancora la sua giornata, dall’inizio alla fine.

Pat Freermuth – Chi è il Aveva un rapporto speciale Con Harris, un collega produttore alla Penn State, ha avuto l’idea di indossare la maglia numero 32. Tutti, dall’allenatore Mike Tomlin al direttore generale Omar Khan, al quarterback Kenny Beckett L’aspetto indossava. Durante le presentazioni pre-partita, il capitano della squadra difensiva Cameron Hayward Sono emersi dal tunnel portando un’enorme bandiera del numero 32. Prima del calcio d’inizio, l’intero stadio ha osservato un minuto di silenzio.

Un momento di silenzio per Franco Harris pic.twitter.com/kDHySyKRRo -Mike DeFabo (@MikeDeFabo) 25 dicembre 2022

Durante il gioco, queste piccole punte di cappello persistono. Gli Steelers hanno bloccato un conteggio di snap falso. Solo una volta il quarterback Kenny Pickett ha detto “Franco! Franco!”, lo spettacolo è andato in diretta. Microfoni di rete NFL Ho ripreso il ritmoPickett ha anche intrufolato il QB sul quarto e decisivo singolo.

Altri individui, specialmente Hayward, sembrano giocare come uomini. Heyward ha effettuato due licenziamenti e un placcaggio extra per una sconfitta, ha interrotto un passaggio sulla linea di scrimmage e ha fatto una mossa sfacciata in un’acrobazia per scatenare Alex Highsmith per una borsa.

“Penso che per noi sia stato solo l’apice non solo della leggenda di Steeler, ma anche di un ragazzo eccezionale”, ha detto Hayward. “Una persona nella comunità su cui puoi sempre contare. Un uomo che anche quando è andato in pensione, voleva ancora essere il tuo compagno di squadra. Posso dire che nel mio tempo qui, Franco mi ha accolto a braccia aperte.

“Ci sono un sacco di uomini di spicco là fuori a cui piace. “Ovvero, ‘Joe (Green). Mel Blount. Innumerevoli altri. Terry Bradshaw. Mike (Tomlin). Tutti loro. Me stesso.’ Nagi Harris. Sono passati decenni e decenni, ma ci tenevamo ancora a un uomo che ci ha dato così tanto.

Con parole e azioni, gli Steelers hanno reso omaggio a un giocatore di football che era molto di più. E se si fosse fermato lì, sarebbe stato più che sufficiente per una serata memorabile, che ha unito generazioni e onorato uno degli Steelers più amati nella storia del franchise.

Dopodiché, gli Steelers se la sono cavata meglio.

Sotto di quattro a poco meno di tre minuti dalla fine, gli Steelers hanno preso la palla a 76 yard dal calcio d’inizio necessario. In quella che Tomlin ha descritto come una partita di “crescita” per il giovane attaccante degli Steelers, Pickett ha guidato Pittsburgh in campo.

Con 46 secondi rimasti il ​​futuro Giorgio Pickens Ho trovato il punto debole tra l’alto profilo di sicurezza sul contatto con la strada. Pickett l’ha trafitto nella stretta finestra, da titolare a titolare, per un touchdown.

Ho questo dawg in esso 📲 Trasmetti in streaming su NFL+ https://t.co/E0NYNUAdNa pic.twitter.com/I4fnw9zVEw -Pittsburgh Steelers (Steelers) 25 dicembre 2022

Fino all’ultima possibilità, il quarterback dei Raiders Derek Carr Lasciane volare uno. Cameron Sutton Ha scaglionato l’intercettazione finale con 36 secondi rimasti per sigillare una vittoria memorabile.

“Devi rimanere sempre con i piedi per terra, ma conosci la dimensione del gioco”, ha detto Beckett. “Volevamo uscire e ottenere la vittoria per (Franco Harris). Tutti hanno mantenuto (i loro sentimenti) insieme e dopo la partita, è ovviamente un momento incredibilmente speciale nello spogliatoio. È sicuro di dire che lo farò tieni questa maglia (No. 32 Harris). “Probabilmente la darò ai miei genitori e riattaccherò. È stata una vittoria davvero speciale”.

Non è stato un passaggio deviato Catturato e portato per l’atterraggio per vincere uno spareggio. Ma la vittoria all’ultimo minuto e il fatto che avesse un punteggio di 13-10 molto simile ha sicuramente fatto venire i brividi a molti.

Vai più a fondo “Fa parte di esso”: l’uomo con un calcio “immacolato” non si arrenderà

“Abbiamo avuto l’opportunità di far parte della storia di Steeler stasera, e amico, non la prendiamo alla leggera”, ha detto Tomlin. “Apprezziamo semplicemente il terreno gettato da coloro che sono venuti prima di noi. I ragazzi adorano la maglia di questo ragazzo (Franco Harris) che indosso qui. Ci godiamo i frutti del loro lavoro ogni giorno solo in termini di livello di attesa qui in Pittsburgh, il rapporto che abbiamo con i nostri fan.

“Vogliamo solo onorare (Franco Harris), i suoi compagni di squadra, tutti i ragazzi che sono venuti prima di noi, amico, che hanno reso il nero e l’oro quello che è”.

(Foto di George Pickens e Kenny Pickett: Charles LeClair/USA Today)