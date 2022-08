Note di infestazione: Kopech, Pasquantino, Ashcraft, Tigers

Il calzini bianchi modalità di avvio Michael Kubisch Nella lista degli infortunati da 15 giorni questo pomeriggio a causa di uno stiramento al ginocchio sinistro. Right sembrava subire l’infortunio durante il riscaldamento prima dell’inizio di ieri contro i Royals, e il suo ritmo era piuttosto basso mentre era fuori. Kopech non ha segnato un’uscita, consentendo un due tempi, una passeggiata e un battitore prima di subire una sconfitta finale per 6-4. Per quanto sia stata allarmante questa offerta, Daryl Van Schoen del Chicago Sun-Times riferisce che il club si aspetta che Kopech torni quando si qualificherà per la prima volta tra due settimane (Collegamento Twitter).

Anche il minimo IL non è l’ideale per una squadra di Chicago che è entrata in gioco martedì tre partite dietro i Guardians all’AL Central. Kopech è stato uno dei giocatori di bowling più efficaci del club, con 3,58 ERA su 110 2/3 inning (e un punteggio di 3,25 se uno ha lanciato la prestazione di ieri come anomalia). Tuttavia, i numeri di scioperi e camminate di Kopech non sono stati impressionanti e ci sono domande persistenti su quanti round il 26enne potrebbe essere attrezzato per lanciare quest’anno. Ha lavorato principalmente in rilievo la scorsa stagione e ha segnato 69 frame e 1/3 durante la sua prima stagione dopo aver perso tutto il 2019-20. Ha già superato quel punteggio di oltre 40 round quest’anno.

Scopri altri casi di infezione nel gioco: