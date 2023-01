Punteggio Vikings vs. Gigants: aggiornamenti in tempo reale, statistiche di gioco, momenti salienti e analisi per il gioco Wild-Card dei playoff NFL 2023

MINNEAPOLIS – Siamo in diretta dall’US Bank Stadium, mentre i Vikings ospitano i Giants tre settimane dopo aver sconfitto di misura gli avversari della NFC alla vigilia di Natale. Kirk Cousins ​​​​e compagnia sono stati quasi perfetti in casa quest’anno, registrando un record di 8-1 in Minnesota entrando in gioco. Ma New York si è rivelata una delle squadre più formidabili della conferenza, poiché il migliorato Daniel Jones ha guidato la prima serie di playoff della sua carriera.

Entrambe le squadre hanno prosperato in situazioni difficili sotto i loro allenatori del primo anno, con Kevin O’Connell che teneva giudiziosamente la palla nelle vicinanze di Justin Jefferson e la fisicità di Brian DaPaul ha eliminato l’attacco di controllo palla dei Giants. E la rivincita di domenica è stata prevedibilmente vicina finora, con New York in svantaggio per 17-14 all’intervallo. Jones è stato acuto, oltre che impegnato a terra, mentre Cousins ​​​​si è appoggiato a TJ Hockenson per dirigere un paio di drive da touchdown.

Mezzo decennio dopo i Minneapolis Miracles, quale squadra è più adatta a continuare il loro viaggio miracoloso? Ad ogni modo, dovresti guardare la TV. E ti abbiamo coperto qui, direttamente dal sito dell’evento, con aggiornamenti e analisi in tempo reale.