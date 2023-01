Prenotazione diretta del preordine del Samsung Galaxy S23, aggiudicati l’affare S23 Ultra!

Inutile dire che lo sconto per la prenotazione anticipata si aggiunge a tutti gli altri bonus come le voci gratuite Galaxy Buds Pro 2 O custodie gratuite, o le migliori offerte di permuta del settore, o colori esclusivi e quantità di spazio di archiviazione che non sarai in grado di ottenere da nessuna parte se non tramite Samsung, e questo vale per i modelli Verizon, T-Mobile o AT&T Galaxy S23 hai comprato anche da

Samsung si affretta a sottolineare tutti i vantaggi come i migliori valori di permuta che otterrai prenotando ora e ricevendo il tuo S23 direttamente da loro:

Credito di permuta garantito quando acquisti più telefoni Galaxy, incluso il credito di permuta per telefoni con schermi rotti e il valore di permuta più elevato per i dispositivi Galaxy.

Il Samsung Offer Program, che include ulteriori risparmi per studenti idonei, militari, primi soccorritori e dipendenti di società partner.

Finanziamento TAEG 0% senza acconto e pagamento in 4 rate con Affirm

+ La copertura estesa Samsung Care + include:

Proteggi il dispositivo da cadute, fuoriuscite e guasti meccanici

Riparazioni dello schermo incrinato nello stesso giorno presso oltre 700 sedi Samsung autorizzate

Sostituzioni non appena il giorno lavorativo successivo

Il supporto di esperti Samsung è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per configurare un nuovo dispositivo, trasferire contenuti e connettersi ad altri dispositivi

I prezzi della serie Samsung Galaxy S23 potrebbero essere gli stessi

I prezzi della linea Galaxy S23 trapelati in Corea che si traducono in $ 1.250 per S23 Ultra quando il tasso di cambio viene preso in considerazione indica che i prezzi di Galaxy S23, S23 + e S23 Ultra rimarranno probabilmente invariati negli Stati Uniti. I cartellini dei prezzi nel paese di origine di Samsung sono in genere un po ‘più alti nell’equivalente in dollari di quanto non siano alla fine quando i telefoni arrivano negli Stati Uniti, inoltre ci sono state segnalazioni nei media coreani secondo cui i telefoni nostrani costeranno un po’ di più a causa dell’inflazione dei componenti.

Per l’S22 Ultra, Samsung ha inserito la S Pen nel corpo del telefono, ha inserito uno schermo migliore, ma si carica comunque, quindi manteniamo alte le nostre speranze con il prezzo iniziale di $ 799 del Galaxy S23, il prezzo di $ 999 per il Galaxy S23+ e il prezzo del Galaxy S23 Ultra: l’impressionante cifra di $ 1.199 per le versioni di archiviazione di base. Questo è in realtà un vero affare, dato che i modelli da 128 GB potrebbero essere limitati solo a pochissimi paesi e la maggior parte dei paesi del mondo, inclusi gli Stati Uniti, probabilmente otterrà spazio di archiviazione a partire da 256 GB al prezzo di 128 GB lo scorso anno.