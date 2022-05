Ultimo giorno per risparmiare su Apple, Bowflex, Echo e altro all’ultima vendita lampo di Best Buy

È l’ultimo giorno della vendita rapida di Best Buy, dove puoi acquistare sconti su articoli popolari come Asus Zenbook, Amazon’s Echo Show 8 e Bowflex, solo per citarne alcuni. Se stai cercando offerte sulla tecnologia più recente, ora è il momento di aggiornare. Tablet, smart TV, desktop da gioco, cuffie e altro sono ora in vendita. Puoi acquistare l’intera offerta qui sotto, ma affrettati, queste offerte Scade domenica sera alle 21:59 PT (00:59 ET).

Per assicurarti di non perdere nessuna delle ottime offerte, abbiamo setacciato la selezione della selezione delle offerte per trovare le migliori offerte per te. Che tu stia aggiornando elettrodomestici grandi e piccoli in casa, rinnovando il tuo spazio di intrattenimento, acquistando un nuovo smartwatch o semplicemente cercando le migliori offerte, dai un’occhiata ad alcuni dei nostri preferiti di seguito.

Asus Ottimo per le attività quotidiane, questo laptop da 14″ è dotato di uno schermo da 1920 x 1080 pixel, webcam HD con microfono e tastiera retroilluminata. Con 8 GB di memoria, 256 GB di storage a stato solido e processori AMD Ryzen 5, questo PC sarà in grado di gestire facilmente giochi, editing video, streaming, multitasking e altro ancora. Inoltre viene fornito con un aggiornamento gratuito a Windows 11.

Chris Munro/CNET Questo display intelligente basato su Alexa ha un display adattivo in grado di adattarsi alle condizioni di luce ambientale, è dotato di una fotocamera da 13 MP e include un sensore di movimento che può attivare le azioni di Alexa in base all’ingresso delle persone nella stanza, come ad esempio l’illuminazione automatizzata. Fa anche tutte le cose divertenti per i dispositivi Echo Show della generazione precedente, come visualizzare l’ora, le previsioni del tempo e le foto. Se usi frequentemente le videochiamate, questo è un ottimo schermo. Leggi la nostra recensione su Echo Show 8 (2a generazione).. READ Un nuovo gioco PlayStation impiega un decennio per ottenere la Platinum Cup

Io Robot Rendi la pulizia un gioco da ragazzi con questo pacchetto che include Roomba i6 che dispone di un sistema di pulizia a 3 stadi, 10 volte la potenza di aspirazione dei modelli precedenti e una base Clean compatibile che consente all’aspirapolvere di svuotare la spazzatura, l’aspirapolvere ha un doppio multi -sistema – spazzole in gomma per superfici perfette È adatto per peli di animali domestici e può essere regolato per lavorare sia con tappeti che pavimenti duri. Il filtro ad alta efficienza intrappola il 99% degli allergeni da peli di cani e gatti. Puoi persino utilizzare i comandi vocali per affrontare un pasticcio istantaneo o programmare l’aspirapolvere in modo che pulisca negli orari più convenienti per te.

POFLEX Il tapis roulant 10 è dotato di una pista larga 22″ con una superficie imbottita per ridurre l’impatto sulle articolazioni, oltre a un touch screen HD regolabile e altoparlanti Bluetooth per circondarti di suoni mentre ti alleni. Inoltre viene fornito con oltre 100 programmi di allenamento esclusivi e oltre 50 tracce globali che si adattano automaticamente in tempo reale al tuo ritmo, oltre a coaching personalizzato e allenamenti quotidiani personalizzati. Puoi anche visualizzare i file Le migliori app di streaming Come Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video e altro direttamente dalla console da 10 pollici. Avrai bisogno di un abbonamento JRNY e Wi-Fi per accedere a tutte queste funzionalità, ma il primo anno di abbonamento è gratuito con il tuo acquisto. Il tapis roulant dispone anche di un’inclinazione automatica con una gamma da -5% a 15%, un manubrio esteso e una fascia da braccio con tecnologia Bluetooth per monitorare la frequenza cardiaca durante l’esercizio. READ Le parti fai-da-te Apple sono un po' più economiche dei prezzi di riparazione

Altre fantastiche offerte disponibili ora: