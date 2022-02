Nintendo presenta gli eroi di Xenoblade Chronicles 3

Il Nintendo Direct è uscito la scorsa settimana con un grande successo – finalmente Rileva la presenza di Xenoblade Chronicles 3.

Sebbene Nintendo e Monolith Soft non verranno rilasciati fino a settembre di quest’anno, stanno già condividendo tutti i tipi di informazioni sul gioco. Sui social, gli ultimi post dell’account Twitter europeo di Nintendo hanno approfondito alcuni dettagli sui nostri protagonisti Noah e Mio.

I personaggi di quest’ultima voce sono stati disegnati anche da Masatsugu Saito (la stessa persona che ha disegnato gli eroi in Xenoblade Chronicles 2). Ecco il riassunto completo:

Questo è Noah, uno degli eroi di Xenoblade Chronicles 3. Come soldato di Keves, ha usato una lama rosso brillante in combattimento. È anche “The Elusive”, qualcuno che piange per coloro che hanno perso la vita sul campo di battaglia.