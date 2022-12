Google sta uccidendo “Duplex on the Web”, una funzione di navigazione automatica del sito web

Google sta chiudendo un progetto alquanto oscuro: Google Duplex sul Web. “Duplex” è il marchio di Google per l’intelligenza artificiale che esegue “attività semplici ma familiari che ti fanno risparmiare tempo”. Il marchio esiste su due prodotti: questa funzione “web” e una funzione di Google Voce che impersona l’intelligenza artificiale umana, che è ancora in funzione per quanto ne sappiamo. Questa versione di Duplex – Duplex sul Web – era una funzione dell’Assistente Google che poteva navigare autonomamente nei siti Web per tuo conto e fare cose come acquistare articoli e fare il check-in per un volo. Questa funzione non può essere molto popolare e Techcrunch osservatore Pagina di supporto L’aggiornamento che Duplex sul Web sarà morto entro la fine del mese.

Le coppie in rete Lanciato alla fine del 2019 ed è stato annunciato all’inizio di quell’anno al Google I / O. Il normale processo di checkout di un articolo comporta molte operazioni di navigazione e incollaggio dei dati salvati. Dovrai trovare l’articolo e forse il periodo di tempo che desideri se si tratta di una prenotazione, inserire i tuoi dati di fatturazione e mescolare molto Up Next, e Duplex sul Web avrebbe dovuto essere in grado di fare tutto questo in modo indipendente. Sebbene sarebbe probabilmente più veloce e più affidabile se le aziende creassero solo un’API vocale, Duplex sul Web era un hack. L’assistente aprirà il proprio browser Web e farà clic individualmente sulle schermate di uscita durante la visione. In teoria, il clicker automatico del mouse di Google avrebbe potuto evolversi così bene da poter portare il supporto vocale a un sito web senza richiedere alcun intervento da parte del proprietario del sito web.

Ora, però, è morto. La pagina di supporto di Google afferma che “Duplex sul Web è obsoleto e non sarà più supportato a partire dalla fine di questo mese. Qualsiasi funzionalità di automazione abilitata da Duplex sul Web non sarà più supportata dopo questa data”. Google ha dichiarato a TechCrunch: “Entro la fine di quest’anno, abbandoneremo Duplex sul Web e ci concentreremo interamente sulla creazione di progressi dell’IA per la tecnologia vocale duplex che aiuta così tanto le persone ogni giorno”.

Faremo un’ipotesi selvaggia e diremo che Duplex sul Web sta morendo a causa della mancanza di utilizzo. uno di (molti) I problemi con gli assistenti vocali sono che sono fondamentalmente Interfacce a riga di comando. Non ci sono interfacce utente o pulsanti per dire alle persone quali funzioni sono disponibili, quindi gli utenti devono farlo lo so Quali comandi vale la pena dire. La maggior parte delle persone può probabilmente indovinare “com’è il tempo domani?” Prezioso, ma pochissime persone probabilmente sanno che l’Assistente può navigare autonomamente in un sito Web per acquistare un biglietto del cinema o effettuare il check-in per un volo per tuo conto. Le CLI contengono almeno un comando Help che visualizza un ampio elenco di comandi. Senza un elenco completo di comandi accettabili per l’Assistente Google, non è chiaro come qualcuno dovrebbe conoscere queste funzionalità.

Oltre all’eterno problema della rilevabilità, non è chiaro se questa funzione abbia effettivamente risolto un problema. Non è esattamente difficile acquistare qualcosa online o effettuare il check-in per un volo perché le compagnie stanno già cercando di rendere queste cose il più semplici possibile.