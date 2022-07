L’utente di Steam trascorre 5 anni acquistando tutti gli Emoji Hot Dog

immagine : Valve / Kotaku / NotionPic ( lotta per le scorte )

Brian Ho, 20 anni, ha trascorso gli ultimi sei anni a comprare Migliaia di icone “:steam2016:”Creato da Valve per promuovere i saldi e il look di Steam dell’estate 2016 Come un hot dog con le scarpette. Su Steam, puoi acquistare emoji da altri utenti nel Marketplace della community o crearli giocando che generano oggetti da collezione Steam. Puoi usarlo quando chatti su Steam, per abbellire la descrizione del tuo profilo o Fare o inventare Super Mario arte. Gli emoji di Steam costano solitamente $ 0,10 con un uso pratico e un valore estetico limitato, ma significano molto per Haugh.

“Non smetterò mai di cercare i vincitori”, mi disse. “I Wieners rimarranno nella mia mente fino al giorno della mia morte.”

Alcuni cani lo è. immagine dello schermo : Brian Ho

Haugh ha la missione di acquistare ogni: steam2016: gettone hot dog disponibile sul Community Marketplace, e lo fa dal giorno in cui ha compiuto 16 anni nel 2016. Di solito li chiama “wieners” o “wieners” e come del 30 giugno, ne aveva 2.525 nella sua collezione, che gli costarono più di $ 250. Tiene traccia di questi numeri in un rapido foglio di calcolo, contenente la cronologia delle transazioni di ogni salsiccia e descrive i dati in un grafico chiamato “Wieners acquistati nel tempo”.

Il 2018 è stato un buon anno. immagine dello schermo : Brian Ho

All’inizio, la coppa era uno scherzo. “Facevo parte di un piccolo gruppo di giochi che si riunivano per giocare Mount and Blade: Le guerre napoleonicheEgli ha detto. “Durante l’estate del 2016, l’emoji di Steam wiener è stata rilasciata e, per qualsiasi motivo, ero così stupido al riguardo. Ho continuato a inviare spam e il nostro mago si è stufato che altri iniziassero a unirsi a me. Quindi l’ha bandito, soffocando il mio diritti di utilizzare l’emoji di Wiener.

In risposta, Haugh e i suoi amici hanno iniziato a formulare piani per una “resistenza wiener”, che consisteva in più persone che inviavano spam: steam2016: fino a quando non sono stati espulsi dal server. Ha iniziato ad acquistare il codice in blocco subito dopo per celebrare il suo successo nel phishing, dice. Ti ricordi com’era quando avevi 16 anni?

La resistenza del Wiener 2016 sta guadagnando terreno su Steam. immagine dello schermo : Brian Ho

Ma se guardi oltre le bufale dell’adolescente, l’attenzione di Haugh ai dettagli non può essere sopravvalutata. È devoto alla sua professione, che è proprio quella di raccogliere salsicce. È così devoto che esegue ancora controlli di routine sul carico utile di Steam anche dopo aver sentito di aver già fatto il suo “acquisto definitivo”, che ha acquistato tutto ciò che era disponibile: steam2016:emoticon all’epoca (tranne uno a $ 400).

“È diventata una religione per me”, ha detto. “È sempre nella parte posteriore della mia mente.” E ha cambiato per sempre la sua comprensione del vero hot dog: Haugh dice: “Può sembrare strano, ma a volte ne vedo uno e tutta questa esperienza mi viene in mente e riderò”.

Oltre a stimolare cambiamenti schematici, i suoi acquisti possono avere un ampio impatto sul mercato di Steam. Probabilmente gli unici determinanti di: steam2016: prezzi dei token e, grazie al foglio di calcolo e ai visualizzatori di dati di Steam, Haugh ha prove che i suoi acquisti all’ingrosso spesso fanno aumentare i prezzi.

“Almeno tre giorni fa, ho acquistato 66 aziende vinicole”, dice Haugh dell’aumento dei prezzi del 1° luglio. immagine dello schermo : Brian Ho

È raggiunto. Se acquisti ogni emoji di $ 0,03 – $ 0,10 in un giorno specifico, ad esempio il giorno successivo, [emoticons] La vendita sarà di $ 0,11. “Il valore medio sarebbe aumentato e altre persone avrebbero iniziato a vendere il loro vino a $ 0,11, che sarebbe il prezzo medio di scambio per quel giorno sul mercato di Steam.”

“Il mercato di Steam è simile al mercato azionario”, ha detto. “Le cose possono essere acquistate solo se qualcun altro le vende”, motivo per cui il forno da $ 400 è stato autorizzato a vivere.

Il nostro mondo sembra diventare ogni giorno più oscuro e più pieno di vaiolo delle scimmie, ma almeno la lealtà di un uomo nei confronti delle viti rimane buona e forte.

“Non ho intenzione di fermarmi affatto”, ha detto. “Ci sarà sempre qualche povero stronzo a mettere in vendita un enologo per pochi centesimi, e quando lo farà, sarò lì a comprarlo”.