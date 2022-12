Momenti salienti della Coppa del Mondo 2022: il Brasile domina la Corea del Sud, 4-1

Il Mondiali 2022 I lunedì su FOX sono continuati con Brasile dominare Corea del Sud 4-1 allo Stade 974 del Ras Abu Aboud del Qatar nella sesta partita di campionato degli ottavi di finale.

Stella brasiliana Neymar È tornato in campo per la prima volta da quando ha subito un infortunio ai legamenti nella partita di apertura del torneo della sua squadra. Con la vittoria, il Brasile si è qualificato per giocare Croazia – quello sconfitto Giappone via rigori prima di lunedì – nei quarti di finale di venerdì (7:00 ET, Fox).

Ecco le giocate più importanti!

Brasile 4, Corea del Sud 1

8′: Si parte!

La Corea del Sud è stata catturata tre volte nei primi sei minuti della partita di lunedì. Il Brasile, invece, ha trovato un ritmo precoce, come Vinicio Jr legato alla parte posteriore della rete per portare la sua squadra in vantaggio presto.

Il brasiliano Vinicius Junior segna un gol contro la Repubblica di Corea in 7 minuti

11′: Grande rigore

Richarlison E ha commesso un errore in area di rigore all’inizio di questa partita, che ha offerto al Brasile un’occasione d’oro per portarsi in vantaggio di due gol.

13′: Neymar fa due!

Neymar non ha deluso nella sua prima partita dopo un infortunio, trasformando il calcio di rigore per portare il Brasile avanti 2-0 nelle prime fasi.

Era il suo settimo gol nelle ultime 12 partite di Coppa del Mondo.

Il brasiliano Neymar segna un gol contro la Repubblica di Corea in 13 minuti

17′: Cosa poteva essere

Il Giappone è stato aggressivo dopo essere caduto in una buca per 2-0, ma non è stato in grado di capitalizzare le successive occasioni che ha avuto.

Portiere del Brasile Allisonche non aveva affrontato un solo tiro in porta nelle due partite iniziate nella fase a gironi, ha creato una frizione per tenere il Giappone fuori dal tabellone.

29′: Festa a Doha!

Il Brasile si è portato in vantaggio per 3-0 verso la mezz’ora, grazie al bel gioco di gambe di Richarlison.

36′: Quando piove, piove

Successivamente il Brasile ha esteso il suo vantaggio al 4-0 Luca PaquetàIl suo gol – il suo primo in una Coppa del Mondo – alla fine del primo tempo.

39′: punti stile

Il Brasile ha continuato a spingere in avanti mentre il primo tempo volgeva al termine, tenendo completamente fuori dal tabellone la Corea del Sud.

Il Brasile è la prima squadra a segnare più di quattro gol nel primo tempo di una partita a eliminazione diretta dalla Germania nel 2014.

46′: Nessuna uscita

La Corea del Sud è uscita per combattere nel secondo tempo, ma la difesa del Brasile era troppo da superare.

76′: Evita lo Shutout

La Corea del Sud è finalmente salita sul tabellone alla fine del secondo tempo con questo tiro perfetto.

Tuttavia, era troppo poco, troppo tardi, e le cose finirono lì.

Il sudcoreano Baek Seung-ho segna un gol contro il Brasile in 76 minuti

