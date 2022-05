Il monarca saudita è stato ricoverato in ospedale per una colonscopia

Dubai, Emirati Arabi Uniti (AFP) – L’80enne monarca saudita è stato sottoposto a colonscopia domenica, secondo quanto riportato dai media statali, poche settimane dopo aver cambiato la batteria del pacemaker.

Il rapporto ufficiale dell’agenzia di stampa saudita inizialmente affermava che il re Salman, 86 anni, era stato trasferito al King Faisal Specialist Hospital nella città costiera di Jeddah per esami medici, senza entrare nei dettagli.

Più tardi nel corso della giornata, i media statali hanno riferito che aveva avuto una colonscopia e non è stato trovato nulla di anormale. I media statali hanno riferito che i medici avevano incaricato il re Salman di rimanere in ospedale “per un po’” per riposare, senza specificare la durata.

La salute del re è strettamente monitorata mentre esercita il potere assoluto nel regno.

Re Salman è salito al trono nel 2015 e ha nominato suo successore suo figlio di 36 anni, il principe ereditario Mohammed bin Salman. Tuttavia, ha anche già autorizzato il principe Mohammed a guidare gli affari quotidiani.

Da quando è salito al potere, il principe Mohammed ha sconvolto il regno con sbalorditive riforme sociali, emarginando i rivali dalla famiglia reale e reprimendo i presunti oppositori, suscitando polemiche.

All’inizio di quest’anno, i media statali hanno riferito che il re Salman è stato portato in ospedale a Riyadh per la sostituzione della batteria del pacemaker. Nel 2020, ha subito un intervento chirurgico per rimuovere la cistifellea dopo un periodo in ospedale che ha riacceso la speculazione sulla sua salute.