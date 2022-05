Home » Top News Vicky White e Casey White Search: le autorità sono ancora all’oscuro di dove si trovi il prigioniero scomparso dell’Alabama ed ex funzionario riformista. Top News Vicky White e Casey White Search: le autorità sono ancora all’oscuro di dove si trovi il prigioniero scomparso dell’Alabama ed ex funzionario riformista. 0 Views Save Saved Removed 0

I funzionari del SUV Ford del 2007 credono Vicky Bianco Lo sceriffo Rick Singleton ha detto in una conferenza stampa venerdì che 56 e il prigioniero Casey White, 38 anni, erano nell’area di trazione del Tennessee quando sono fuggiti dal centro di detenzione della contea di Lauderdale in Alabama una settimana fa.

“L’auto è stata pulita”, ha detto lo sceriffo alla CNN sabato. “Niente nel veicolo. Sembra che abbiano preso tutto quello che avevano.”

Il Addetto alla redazione , che ora è impiegato nell’ufficio dello sceriffo, è stato rilasciato dal carcere la mattina del 29 aprile con un detenuto che ha detto che lo avrebbe portato in tribunale per una valutazione mentale. Ha detto che lo avrebbe lasciato perché non si sentiva bene e avrebbe cercato lui stesso le cure mediche.

La coppia non si è mai presentata in tribunale o in una struttura medica e ha iniziato una caccia umana che ha coinvolto funzionari locali e federali.

I due non sono imparentati, ma Singleton ha detto che potrebbe esserci stata una relazione romantica. “È stata una settimana difficile, una settimana impegnativa, una settimana stimolante”, ha detto Singleton alla CNN sabato. “In quanto sceriffo, alla fine, sono responsabile della prigione, che è sulle mie spalle. “Voglio vedere Casey White tornare dietro le sbarre e voglio vedere Vicky White tornare in modo da poter capire esattamente cosa sta pensando”, ha aggiunto Singleton. Rilevando il SUV, anche se la coppia ha informato le autorità della direzione in cui si stavano dirigendo, pochi giorni dopo aver lasciato il carcere a bordo di un’auto di pattuglia, gli investigatori stanno ancora cercando di mettere insieme le loro mosse. READ Guida definitiva per acquistare una cavo aux nel 2022 - I migliori 40 compilati! ‘Ritorno all’inizio’ Il video di sorveglianza del centro di detenzione mostrava la coppia salire a bordo di un’auto di pattuglia la mattina in cui sono scomparsi, con Casey White ammanettata e incatenata, hanno detto le autorità. L’auto di pattuglia è stata successivamente lasciata nelle prigioni di Vicky White, radio e manette nel parcheggio di un centro commerciale vicino alla prigione. Singleton ha detto che la coppia è andata sul SUV Ford arancione acquistato da Vicky White e lasciato nello stesso parcheggio la sera prima. Venerdì, le autorità hanno detto di aver trovato il SUV, che si trovava nell’area di trazione del Tennessee da circa una settimana. Il SUV è stato portato lì venerdì scorso dopo essere stato trovato abbandonato nel bosco senza alcuna informazione di identificazione. Le autorità ritengono che il SUV potrebbe aver subito malfunzionamenti meccanici, che hanno provocato un arresto improvviso nell’area. Singleton ha spiegato durante una conferenza stampa venerdì che la coppia ha guidato per due ore a nord della contea di Williamson, nel Tennessee, dopo che la scoperta è scomparsa da una prigione di Firenze in Alabama. “Sappiamo dov’è l’auto e sappiamo in che direzione sono andate”, ha detto lo sceriffo. “Stiamo cercando di sondare l’area per eventuali testimoni e di indagare se in quel momento sono stati segnalati veicoli rubati nell’area”. Gli investigatori non sanno ancora se la coppia abbia rubato un altro veicolo o guidato qualcun altro, ha detto lo sceriffo. “Siamo tornati al primo livello”, ha detto. “Dopo venerdì pomeriggio hanno abbandonato l’auto e non sappiamo in che direzione siano andati da lì”. READ John Didion, maestro stilista di prosa e storico degli anni '60, è morto all'età di 87 anni. L’esperienza di un ex ufficiale può ostacolare la ricerca Le autorità ritengono che l’esperienza di Vicky White nelle forze dell’ordine abbia aiutato la coppia a fuggire. “La sua conoscenza degli emendamenti e la sua conoscenza delle procedure che utilizziamo nell’ufficio dello sceriffo erano decisamente a suo favore. Penso che questo sia un piano molto ben congegnato”, ha detto Singleton in una conferenza stampa venerdì. Vicky White aveva presentato i suoi documenti di pensionamento prima di scomparire e il giorno della fuga era l’ultimo giorno del suo lavoro. Ora ha un mandato d’arresto attivo per aver permesso o facilitato la sua fuga in primo grado. L’ufficio ha detto che non era più impiegato nell’ufficio dello sceriffo. Gli investigatori ritengono che avesse una grossa somma di denaro quando lei e il prigioniero sono scomparsi e ha usato soprannomi, incluso l’acquisto del veicolo, ha detto Singleton. “Penso che probabilmente ha evitato quei soprannomi e ora ha alcune nuove identità”, ha spiegato. Inoltre, l’US Marshals Service ha avvertito che la coppia dovrebbe essere considerata armata e pericolosa, e possibilmente un fucile AR-15, pistole e un fucile. Prima di scappare, Casey White stava servendo 75 anni per reati seriali Nel 2015, secondo l’US Marshalls Service, comprese le invasioni domestiche, i furti d’auto e gli inseguimenti della polizia. Il servizio dice che rischia fino a due vittime per aver accoltellato la 59enne Connie Ridgeway nel 2015. Il servizio Marshall degli Stati Uniti ha pagato $ 10.000 per informazioni che hanno portato all’arresto di un prigioniero e $ 5.000 a un ex ufficiale. Il governatore dell’Alabama Kay Ivy ha detto che avrebbe pagato altri $ 5.000 ciascuno per le informazioni che hanno portato all’arresto della coppia. READ Stephen Curry dei Golden State Warriors supera Ray Allen come il re da 3 punti di tutti i tempi dell'NBA

Ryan Young, Jaide Timm-Garcia, Paradise Afshar, Nadia Romero e Christina Maxouris della CNN hanno contribuito al rapporto.