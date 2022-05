I piloti criticano “Topolino”, “Formula E” Miami Formula One Chicken

Il Miami International Autodrome ospiterà domenica il Gran Premio inaugurale, essendo stato progettato all’interno del campus dell’Hard Rock Stadium.

Il circuito si ispira a una serie di curve classiche di Formula 1 e combina tratti ad alta velocità con lunghi rettilinei e un tratto ondulato a bassa velocità che entra nel secondo settore.

Ma la chicane all’interno del reparto a passo lento è stata finora teatro di numerosi giri e falli durante il fine settimana. È progettato per rallentare le auto mentre scendono sull’autostrada passando sopra la pista.

Sebbene Ricciardo fosse generalmente positivo riguardo al layout della pista, dicendo che “non era come un circuito qualsiasi” e che i progettisti avevano fatto un “buon lavoro” realizzando qualcosa di unico, sentiva che la sezione a bassa velocità era troppo stretta.

“La roba di Topolino è un po’ troppo Topolino, credo”, ha detto Ricardo.

“Queste auto sono davvero grandi di questi tempi, e penso che sia stato citato prima che ho detto che le piste si adattano solo alle auto. Quindi ovviamente questo è un caso in cui è molto stretto in alcuni punti.

“È costruito attorno a uno stadio, quindi non c’è un piano aperto per fare tutto, quindi sono sicuro che ci sono dei limiti a ciò che possono fare”.

Ricardo McLaren collega Lando Norris Ha detto che gli è piaciuto anche il layout generale della pista e che aveva “un buon potenziale”, ma sentiva che la pista era “schiantata e rovinata”.

Pierre Gasly, Alpha Tauri AT03, Yuki Tsunoda, Alpha Tauri AT03 Fotografia: Stephen T. foto di sport motoristici

Ma Norris aveva così tanto bisogno di camminare in sicurezza lungo l’autostrada significava semplicemente che non era possibile eliminare la curva 14-15.

“Mi è stato detto che non era possibile a causa del ponte che scavalcava la cima”, ha detto Norris.

“Le auto sono ammesse solo a una certa velocità, quindi hanno dovuto segnare la strada. Mi è stato detto che c’era un motivo per cui dovevano essere messe in macchina. Quindi forse siamo un po’ bloccati”.

“Spero di no. Sono sicuro che ci sia un altro modo per aggirarlo. Ma come ha detto Daniel, non credo che ci siano molti modi per aggirarlo”.

Alfa Tauri Pierre Gasly Ha trovato il design “davvero interessante”, anche se “un po’ accidentato” in alcuni punti, e ha fatto lo stesso punto sulla chicane, rispetto alla Formula E.

Curva uno, curva tre, curva cinque, è piuttosto accidentato, ma dopo, mi piace molto la sezione ad alta velocità”, ha detto Gasly.

“Puoi superare le barriere e prendere molta velocità lì dentro, è davvero fantastico.

“Non sono un grande fan della Formula E Chicana, lì è molto stretto. Preferisco le curve ad alta velocità, soprattutto con le macchine che abbiamo.

“Ma nel complesso, devo dire che è davvero un’ottima pista su cui guidare”.

Lewis Hamilton Ha postato sul suo account Instagram dopo le qualifiche: “Mi piace molto questa pista [in] Miami. Chicane è l’unica cosa che potrebbe essere migliore, ma a parte questo, l’ho adorato! “