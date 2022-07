Chris Evans definisce il suo iPhone 12 Pro troppo pesante, chiede ad Apple del pulsante home

I fan di Button possono contare su Capitan America per il supporto, osserva Chris Evans Anche dopo alcune settimane con un telefono più nuovoPreferisce ancora il vecchio iPhone 6S e il suo pulsante. L’argomento è entrato Colloquio insieme a collisore (Attraverso Io di più) Durante un tour stampa per Netflix + $ 200 milioni, i fratelli Russo hanno diretto il film uomo grigioE il co-protagonista con Ryan Gosling.

Evans non è l’unico ancora bloccato sul pulsante mancante (lui e Donald Trump Siamo d’accordo su almeno una cosa), con cui Apple ha sostituito cerchio solido Con il feedback del motore di clic di iPhone 7, e finalmente completamente abbandonato iPhone X in poi. L’altra grande lamentela di Evans è che è troppo pesante. Come molte persone con telefoni ingombranti, l’attore tiene a disagio il telefono con il mignolo e no, il recente aggiornamento iPhone SE (2022) Semplicemente non lo farei come sostituto.

collisore I rapporti indicano che Evans ha confermato che il suo nuovo telefono lo è iPhone 12Quello che le fotocamere mostrano è sicuramente il modello Pro, ma non l’iPhone 13 Pro che pensavamo sarebbe stato Post Instagram originale. L’intervista non dice dove ha scelto il vecchio modello Quella Apple è caduta dalla formazione dello scorso autunno Ma è ancora facilmente disponibile presso altri rivenditori e negozi di corrieri.

Non sembra che Apple riporterà il pulsante amato. Alcuni utenti di iPhone potrebbero stare meglio Utilizzo di AssistiveTouch Per aggiungere un pulsante home virtuale basato su software che puoi posizionare ovunque sullo schermo, e non è l’unico Configura Accessibilità su iPhone Può migliorare la tua esperienza mobile. Un’altra opzione è inclinarsi lungo la strada Sul controllo dei gesti amorevoli di iOSma l’unica cosa che mi viene in mente per affrontare il peso del telefono è Se Apple adatta il suo approccio con l’iPhone mini.