I cittadini di Washington scelgono Elijah Green nel Draft MLB

Commenta questa storia Sospensione

Con la quinta scelta nel Draft MLB, domenica sera i Washington Nationals hanno scelto il quarterback Elijah Green, che è stato nominato giocatore dell’anno delle superiori per il secondo anno consecutivo. Quindi con la 45a scelta al secondo round, hanno aggiunto Jake Bennett, un lanciatore mancino dell’Università dell’Oklahoma.

“Quando ottieni quel tipo di persone e quel set di abilità in cui le abbiamo ottenute, siamo entusiasti”, ha detto di Green Chris Klein, vicedirettore generale di Citizens responsabile degli scout amatoriali. “Voglio dire, questo ragazzo potrebbe essere una star influente.”

Il diciottenne dell’IMG Academy in Florida si distingue per le sue dimensioni – 6 piedi-4, 225 libbre – e per la velocità. Due scout nazionali, che hanno parlato a condizione di anonimato perché non autorizzati a farlo pubblicamente nelle squadre avversarie, Green dovrebbe rimanere al centro per via della sua portata e del braccio potente. Nonostante ciò, Klein ha ipotizzato che probabilmente si sarebbe spostato in un punto d’angolo dopo essere partito in posizione nel sistema Nationals. Green, il battitore destrorso, ha mostrato forza su tutta la linea e ha sollevato lievi preoccupazioni sui suoi aggiustamenti contro i lanci fuori velocità. Ma più di ogni altra cosa, è ancora un adolescente, il che significa che la selezione è una dimostrazione di fiducia nella sua promessa e un’impresa enorme per il team di sviluppo dei giocatori.

È stata la scelta più alta dei Nationals da quando hanno scelto Bryce Harper per la prima volta nel 2010. Sotto la guida del direttore generale Mike Rizzo, che è subentrato nel 2009, Green è stata la quinta scelta nella top ten del club, unendosi ad Harper, Stephen Strasbourg e Drew Storin e Anthony Rendon. E come quelli prima di lui, Green sarà una parte importante della ricostruzione dei cittadini. È il figlio di Eric Green, Estremità stretta al Pro Bowl due volteEra impegnato all’Università di Miami. READ Risultati Snowboard dal vivo: routine e brevi aggiornamenti del programma

“Possiamo farlo allo stesso modo”, ha detto Green, che si è paragonato alla trota Mike perché “possiamo farlo allo stesso modo”.

“Sento solo di poter essere uno di quei giocatori che possono raggiungere [majors] così.”

Il valore dello slot per la quinta scelta è di $ 6,49 milioni. Per la 45a scelta, sono 1,73 milioni di dollari. Se i cittadini firmano Green o Bennett per un bonus superiore ai loro valori di slot, avranno meno soldi da distribuire alle altre 18 selezioni. Il contrario accade se la ricompensa finale per Green o Bennett è inferiore. La taglia totale a Washington è di $ 11.007.900.

Bennett, il 21enne con un punteggio di 6-6, è stata la scelta del 39° round dei Nationals nel 2019, quando ha deciso di segnare in Oklahoma. Il suo Fastball, completo di slider e cambio, è della metà degli anni ’90. I Nationals sperano almeno in un aumento di velocità all’inizio della sua carriera professionale. Hanno adorato i tiratori dell’Oklahoma nei recenti draft, eliminando Cady Cavalli (primo round nel 2020, ora è il loro favorito in assoluto) e Jake Irvine (quarto round nel 2018, ora impressionante dopo l’intervento chirurgico di Tommy John).

Come Cavalli, Bennett ha frequentato la Bixby High vicino a Tulsa, dove erano compagni di squadra prima di giocare insieme al college. Al secondo anno per la maglia rossa nel 2022, Bennett ha segnato 133 battitori e ne ha camminati 22 in 117 corse. Il suo potente comando è menzionato nella maggior parte dei rapporti di scouting. Klein ha chiamato il cambiamento di Bennett “il biglietto da visita”. READ Classifica degli US Open 2022: copertura in diretta, punteggi del golf di oggi, aggiornamenti dal Round 4 al The Country Club

“Per la maggior parte ho un ottimo controllo della palla veloce. Ho avuto una buona guida in questo”, ha detto Bennett domenica sera. “In termini di velocità massima, il cambiamento è stato decisamente una mia sensazione. Mi sento come se potessi lanciarlo in qualsiasi modo. E poi, quando le cose vanno bene, mescolo lo slider come un lancio verso sinistra, capovolgo di più la palla curva e la mostro in modo che i battitori la rispettino”.

Ore fa Bennett e Greene Sono diventati i nuovi membri dell’organizzazione, I cittadini hanno chiuso il primo tempo con il punteggio di 31-63Il peggior record della MLB. Autorizzazione allo stato del franchising – e Il potenziale crescente in cui Soto sta scambiando Questo mese o nel prossimo futuro, aggiungendo peso a ciò che già sembrava un ripensamento. Ma con Rizzo che spesso promette rapidi riavvii, diverse recenti bozze fittizie hanno legato Washington a Kevin Parada, un cacciatore di 20 anni della Georgia Tech, con la quinta scelta.

La logica era che Parada – o un affermato battitore del college come lui – avrebbe servito meglio il desiderio di costruire un veloce concorrente attorno a Soto. L’organizzazione ha anche un grande vuoto di battitore in un sistema migliorato ma ancora debole. Green si è distinto come un progetto più di qualsiasi battitore di alto profilo che ha affrontato lanciatori di Divisione I per due o tre anni.

Tuttavia, Parada non è mai stato in cima al draft board della squadra. Alla fine è andato 11 ai New York Mets. Prima di scegliere il quinto posto, guarda i cittadini I Baltimore Orioles scelgono Jackson Holiday corto, Arizona Diamondbacks prende il tackle difensivo Drew Jones, i Texas Rangers prendono il lanciatore Kumar Rucker e i Pittsburgh Pirates prendono il tackle difensivo Termar Johnson. Una volta che i Rangers hanno scelto Rocker, tra lo shock dell’industria, Washington si è concentrata su Johnson e Green, secondo diverse persone che hanno familiarità con il loro processo di pensiero. READ Kevin Durant ordina uno scambio da Brookyn Nets

Quindi i pirati hanno sostanzialmente fatto la loro scelta. Greene era un uomo di Washington.

Quando si tratta di piazzare giocatori, ai cittadini piace costruire nel mezzo usando ricevitori, stop brevi e quarterback. L’anno scorso il club si è fermato Casa Brady Con l’undicesima scelta la scorsa estate, ha aggiunto il quarterback Daylen Lile al secondo round e ha acquisito il ricevitore Keibert Ruiz, uno dei potenziali giocatori, in un accordo Trea Turner/Max Scherzer con i Los Angeles Dodgers. Luis Garcia, 22 anni, è nei tornei principali e sta cercando di rimanere basso, una posizione che il club ha firmato per giocare fuori dalla Repubblica Dominicana nel 2016. Nelle ultime scadenze per gli acquisti internazionali, ha portato la squadra nazionale Armando Cruz e un difensore. Cristhian Vaquero Ottieni enormi bonus.

Il verde è un altro battitore in cui hanno puntato molto. Inutile dire che la sua evoluzione sarà fondamentale.