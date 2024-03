Cinque note: i Warriors ottengono una grande vittoria sui Lakers mentre Steve Kerr rafforza la rotazione

LOS ANGELES – Ecco cinque punti salienti della sismica vittoria per 128-121 dei Golden State Warriors sui Los Angeles Lakers sabato sera.

1. Come è successo e cosa significa?

Jonathan Kuminga ha aperto la partita con quattro uomini. I Lakers hanno battuto Kuminga più di ogni altro avversario e lo hanno sempre sfidato a tirare. Fa parte di ciò che ha tenuto Kuminga fuori dalla rotazione di coach Steve Kerr nel secondo turno dello scorso maggio (Jamychal Green ha giocato su di lui).

Kuminga, un marcatore più affermato e fiducioso alla sua terza stagione, ha punito presto quella strategia. Ha realizzato due triple e due palle perse, insieme a un aggressivo Andrew Wiggins (17 tentativi di tiro) per segnare i primi 17 punti dei Warriors, sostenendoli mentre Steph Curry è rimasto in silenzio. Curry non ha segnato un punto nel primo quarto.

Klay Thompson è entrato in campo a metà del quarto e si è scaldato. Ha segnato 18 punti nei suoi primi otto minuti, mantenendo i Warriors a portata di mano quando i Lakers fisici sembravano pronti a scappare con lui, in parte a causa dell'attività di Anthony Davis.

Ma verso la fine del primo quarto, Trayce Jackson-Davis colpì accidentalmente Davis negli occhi mentre lo difendeva. Si è rivelato essere il momento più importante della serata. Davis è andato negli spogliatoi tra i quarti. non più. I Lakers erano a -6 in 12 minuti e a -13 dopo la sua partenza. I Warriors hanno superato i Lakers 62-54 nell'area, e i Lakers hanno effettuato solo 18 tiri liberi, effetti diretti della partenza di Davis.

Di fronte ad una concorrenza meno minacciosa, Curry ha preso il comando nel secondo quarto e ha concluso con 31 punti nonostante la partenza vuota. Ha segnato solo tre dei 10 3, ma ha effettuato nove tiri all'interno dell'arco, oscillando e tagliando indietro verso il ferro senza paura di vedere il suo tiro bloccato.

I Warriors hanno fornito 38 assist. Draymond Green ne ha avuti 13, collegandosi con due grandi palle a Kuminga per chiudere il secondo quarto e alcuni layup alti nel secondo tempo sia per Kuminga che per Wiggins per mantenere la separazione dai Lakers. Kuminga ha concluso con 23 punti. Thompson aveva 26 anni.

I Warriors non si sono difesi bene. Non sono riusciti a contenere LeBron James, che è riuscito a raggiungere 40 punti. Ma hanno vinto perché la loro offensiva ha generato grandi risultati per gran parte della partita e i marcatori extra hanno colpito i saltatori oltre la difesa dei Lakers in assenza del playmaker.

Ci sono stati frequenti malfunzionamenti del cronometro lungo il tratto che hanno ritardato la fine e sabotato il possesso palla dei Lakers. Anche l'enorme layup 3 di James è stato cancellato dopo che una revisione del timeout lo ha ritenuto fuori limite. Kerr e Curry hanno detto che è una regola che nessuno dei due preferisce, nonostante ne siano i beneficiari.

Ma oltre a fermare il gioco e rovinare il prodotto televisivo, molto probabilmente non ha cambiato il risultato finale, una vittoria su strada dei Warriors che ha ribaltato il favorito per il seme n. 9 in Occidente. Con questa vittoria, i Warriors sono un punto avanti rispetto ai Lakers nella serie di sconfitte consecutive. I due si giocheranno di nuovo all'inizio di aprile a Los Angeles e probabilmente sarà in gioco il tie-break.

È ancora una strada difficile per i Warriors sfuggire al girone nove su 10 nel girone Play-In, ma hanno ricevuto un po' di aiuto negli ultimi giorni. I Mavericks hanno perso a Oklahoma City e i Kings hanno perso in casa contro i Knicks. Sono due partite e mezzo dietro Dallas e tre dietro Sacramento, ma non hanno il tie-break contro nessuno dei due.

Steve Kerr descrive dettagliatamente il finale “bizzarro”. Ha detto che non gli piaceva la regola che permetteva agli arbitri di tornare e non permettere a LeBron 3. pic.twitter.com/H5tktcZOXP – Anthony Slater (@anthonyVslater) 17 marzo 2024

2. Stringere la rotazione

Musa Modi si unisce a Kevon Looney e Dario Saric fuori dalla rotazione attuale. Kerr ha giocato solo nove giocatori contro i Lakers, e il nono, Gary Payton II, ha ottenuto sei minuti totali, commettendo falli su alcune coperture difensive nel suo primo periodo che hanno limitato il suo tempo in campo. Quindi si trattava fondamentalmente di una rotazione di otto uomini.

“Era più una questione di gioco”, ha detto Kerr. “È difficile portare in campo 10 uomini. Non abbiamo paura di farlo. Non voglio davvero restare a otto. Penso che dipenda dalle partite”.

Conformità e urgenza del momento. Green e Curry, entrambi con recenti problemi di salute, hanno giocato 34 minuti, il massimo da prima della pausa All-Star. Quindi, Kerr ha dato suggerimenti su come appoggiarsi ai giochi con puntate più alte, e molti altri nell'organizzazione hanno detto di aspettarsi una rotazione leggermente più stretta durante la corsa di allungamento.

Supponendo che sia in salute, ciò significherebbe una formazione titolare composta da Curry, Brandin Podzemski, Wiggins, Kuminga, Green e una panchina a tre altamente utilizzata composta da Thompson, Chris Paul e Trace Jackson-Davis. Payton sarà nel mix. Modi resta un'opzione, ma viene nuovamente escluso. Looney resta fuori a meno che un problema serio o un infortunio non imponga la sua inclusione.

“È dura”, ha detto Curry. “Lon, Moses, Dario, forse in quest'ordine – soprattutto Lon e Moses – forse ci saranno momenti in cui saranno necessari. Saranno pronti. Questa è la loro sfida. Ma in questo periodo dell'anno, costruire un'identità nel il modo in cui vogliamo giocare è che questa (rotazione stretta) è enorme.

3. Clay come il sesto uomo

Thompson ha giocato 63 partite in questa stagione. Nelle sue 53 partite da titolare, ha segnato una media di soli 16,6 punti con il 41% dei tiri e il 37% da 3. Ma nelle sue 10 presenze dalla panchina, nonostante una diminuzione di quattro minuti nei minuti a partita (da 30,2 a 26,6), Thompson ha segnato una media di 20,3. Punto su 48 punti. Percentuale di tiro e 45 per cento da 3.

È un campione troppo piccolo per annunciare qualcosa di troppo definitivo. Ma questa differenza in termini di efficienza e produzione è troppo grande per essere ignorata. Thompson è stato un marcatore molto migliore e, nel complesso, un giocatore dei Warriors come capocannoniere. I suoi 18 punti nei primi otto minuti contro i Lakers sono stati enormi. I suoi 26 punti dalla panchina sono stati più del totale della panchina dei Lakers messi insieme (25 punti).

“Ci stiamo orientando verso questo”, ha detto Kerr di Thompson. “Posso davvero sentire la sua forza dalla panchina. Lo affronteremo subito. Chiameremo le giocate per lui. È un'atmosfera diversa quando esce dalla panchina. Mi piace proprio che Klay abbia assunto quel ruolo così BENE.”

Green ha detto che Thompson una volta si è avvicinato a lui e ha detto del suo ruolo in panchina: “Dray, che carino! È fantastico!”

“Mostra la sua maturità”, ha detto Green. “Ha iniziato a partire dalla metà della sua prima stagione. Per avere il curriculum che ha, costruisci un'organizzazione e poi ti viene chiesto di assumere un ruolo di panchina. Non ci sono molte persone che sanno cosa si prova , ma c'è un gruppo di persone che vuole giudicarlo. All'epoca “All'inizio era molto preoccupato di come la gente lo avrebbe giudicato. Adesso non gli importa più”.

Draymond Green su Klay Thompson che si prende cura del suo ruolo da banco nel microonde: “All'inizio, era molto preoccupato di come la gente lo avrebbe giudicato. Ora non gli importa.” Clip audio completa pic.twitter.com/4yh9pMCKYi – Anthony Slater (@anthonyVslater) 17 marzo 2024

4. Aggiornamento di Draymond

Green ha saltato la partita precedente a Dallas per un mal di schiena, poi ha fatto una dichiarazione un po' allarmante sul suo podcast, dicendo che gli dava fastidio da due settimane e che voleva uscire prima dell'infortunio prima che peggiorasse. Qualcosa di peggio, come un infortunio che lo costringe a saltare metà stagione nel 2022.

“Non giocare a Dallas, per quanto brutto fosse, era la cosa giusta da fare”, ha detto Green. “In precedenza, stavo arrivando al punto in cui potevo giocare, e poi il giorno dopo… stavo compensando eccessivamente, cercando di tornare sentendomi bene. Poi avremmo giocato una partita. Quindi è stato bello per me ottenere “Mi ha dato un comfort extra e mi ha permesso di girarmi. Oggi non ho sentito alcun dolore.”

Rick Celebrini e Kerr hanno chiaramente intenzione di monitorare Green durante l'ultimo mese della stagione, un tiro alla fune reso più difficile dalla posizione dei Warriors in classifica. Hanno bisogno di lui ogni sera e, nelle partite ravvicinate, avranno bisogno di grandi minuti. Ma stanno anche guadagnando maggiore fiducia in Jackson Davis, il loro centro esordiente di riserva promosso, che si è comportato di nuovo bene sabato sera.

“Trace mi somiglia molto”, ha detto Green. “Ha 23 anni al suo primo anno. Ha giocato in partite importanti. Per Trayce, ho giocato in partite importanti in cui devi essere il ragazzo, portare il carico: segnare gol, rimbalzare la palla, portare la squadra. Non ho dubito che “Pronto per il palco. Non è il solito debuttante. Ho molta fiducia in Trice, ed è positivo che possa ridurre il numero di minuti in cui gioco”.

5. Casa

I Warriors giocheranno tre partite casalinghe questa settimana: contro i Knicks lunedì, i Grizzlies mercoledì e i Pacers venerdì. Sono 17-17 al Chase Center in questa stagione.

Successivamente, intraprendono un lungo viaggio che inizia in Minnesota, Miami e Orlando contro tre squadre di playoff. Le prossime sei partite determineranno se un'improbabile salita all'ottavo o al settimo posto sarà possibile o se la vita nella fascia nove su 10 sarà una formalità.

(Foto di Draymond Green che combatte contro Austin Reeves per una palla vagante: Sean M. Haffey/Getty Images)