Brabus 930 Volcomen AMG S 63 E Performance

Brabus ha presentato la sua ultima creazione, la Brabus 930.Volcomen', un'auto da 930 CV basata sulle prestazioni della Mercedes-AMG S 63 E. Una celebrazione dell'artigianato, progettata attraverso il programma 'Masterpiece' della casa automobilistica, che mira a fornire un distintivo effetto '1-Second-Wow' attraverso prestazioni e lusso.

Vollkommen, il cui nome significa “completo” dal tedesco all'inglese, testimonia la ricerca della perfezione da parte del marchio. Intreccia in modo intricato la potenza pura dei tradizionali motori a combustione con la raffinatezza della moderna tecnologia di azionamento elettrico, erogando 684 kW (930 CV) di potenza e un'enorme coppia di 1.510 Nm. Questa enorme forza spinge il transatlantico di lusso da 0 a 60 mph in soli 3,2 secondi, nonostante il suo notevole peso a vuoto di circa 2,6 tonnellate. Questa impresa è completata anche da una velocità massima limitata elettronicamente di 180 mph, che incarna l'essenza di una supercar avvolta nella carrozzeria di una berlina di lusso.

All'esterno della Brabus 930, l'attenzione ai dettagli di alto livello fa una dichiarazione audace. La sua filosofia di design è permeata da un concetto sportivo ed elegante di aerodinamica in carbonio a vista. Dallo spoiler anteriore BRABUS con alette laterali rialzate agli inserti in carbonio progettati con precisione per le prese d'aria laterali, ogni elemento è stato messo a punto con precisione per prestazioni e stabilità ottimali alle alte velocità. La griglia del radiatore BRABUS, decorata con prese d'aria in carbonio RamAir a vista, non solo migliora l'estetica aggressiva dell'auto, ma migliora anche il flusso d'aria al motore.

In linea con la sua prestanza esteriore, gli interni della Brabus 930 sono un paradiso di lusso. Presenta un design degli interni completo, un capolavoro rivestito in pelle nera di alta qualità, con una meticolosa attenzione ai dettagli evidente in ogni componente. I sedili sono decorati con il motivo di cucitura BRABUS “Seashell Diamond” completato da cuciture e bordini neri. Una varietà di elementi della cabina di pilotaggio sono anodizzati in “Shadow Grey” e gli elementi BRABUS Signature Carbon stampati a specchio su tutto il cruscotto e sulla console centrale sottolineano il fascino esclusivo dell'auto: la nuova 930 è disponibile anche con interni “Sky Blue” opzionali.

Dotato di nuove ruote high-tech BRABUS Monoblock ZM “Platinum Edition” da 22 pollici, la BRABUS 930 rappresenta l'apice dell'ingegneria automobilistica, nonché un faro di esclusività e dedizione all'artigianato. Per ulteriori informazioni su Vollkommen o per informazioni su costruzioni o parti specifiche, ulteriori informazioni possono essere trovate sul sito web BRABUS Sito ufficiale.