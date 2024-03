Sono possibili ricorsi per i genitori di Crumbley. Quali richieste possono avanzare?

Dopo due verdetti di colpevolezza per i genitori dell'attentatore della Oxford High School, gli avvocati della difesa stanno già rivolgendo gli occhi a quelli che vedono come inevitabili ricorsi.

Sia James che Jennifer Crumbley non potranno presentare appello fino al 9 aprile, quando verranno condannati. La sparatoria di massa del figlio alla Oxford High School nel novembre 2021 ha ucciso quattro studenti: Hannah St. Juliana, 14 anni; Madisyn Baldwin, 17 anni; Tate Myer, 16 anni; e Justin Schilling, 17 anni.

Si tratta di casi senza precedenti: è la prima volta che i genitori di uno che ha sparato a una scuola sono stati accusati di omicidio colposo. Poiché vengono processati separatamente, i loro appelli sono separati.

Né l'avvocato di James, Mariel Lehman, né l'avvocato di Jennifer, Shannon Smith, avrebbero commentato fuori dal tribunale il caso dei loro clienti. Un ordine di silenzio emesso dal giudice del circuito della contea di Oakland Cheryl Matthews è stato revocato dopo la sentenza di James giovedì sera.

L'avvocato di Birmingham Patrick Baron dice che è un malinteso comune che le persone possano ricorrere in appello perché la giuria ha sbagliato. Per poter essere impugnati devono esserci errori procedurali, errori nel modo in cui il giudice ha interpretato la legge o cattiva condotta del pubblico ministero, ha affermato.

Barron ha affermato che gli avvocati d'appello devono essere cauti perché se le sentenze vanno nella direzione sbagliata, possono creare una cattiva legge. Con un solo caso pendente presso la Circuit Court, ha detto, non è stato stabilito alcun precedente reale. Ma se la Corte d’Appello o la Corte Suprema emette una sentenza, questa diventa legge e può espandere la colpevolezza dei genitori in modi non esplorati nei tribunali.

“C'è un vecchio adagio nella giustizia penale e nel sistema legale secondo cui i casi difficili creano cattive leggi”, ha detto Barron. “È sicuramente questo il tipo di caso per molte ragioni.”

L'avvocato di Southfield Stuart Friedman ha fatto eco a questo adagio. Ha detto che le cause legali possono causare effetti domino e creare precedenti pericolosi.

Quali ricorsi si possono fare

L'ex procuratore americano Matthew Schneider, partner dello studio legale Honigman, ha affermato che una questione per un possibile appello è se il giudice Matthews avrebbe dovuto fornire prove di ciò che è accaduto dopo la sparatoria.

“Questo caso riguarda in realtà ciò che i genitori sapevano prima della sparatoria”, ha detto Schneider.

Sia Lehman che Smith hanno sostenuto questa argomentazione durante le udienze.

Baron ha detto che si aspetta ricorsi basati sulle decisioni di Matthews per consentire la testimonianza al processo, compresi i filmati di sorveglianza della sparatoria, le voci del diario dell'assassino e i messaggi a un amico sulla sua salute mentale. Si aspetta anche un appello basato sul fatto che l'assassino e i suoi medici non hanno potuto testimoniare, ha sostenuto l'avvocato di Jennifer Crumbley, Smith, al processo del suo cliente.

Friedman ha detto di essere “preoccupato” che Matthews abbia permesso ai pubblici ministeri di mostrare le annotazioni del diario dell'assassino senza prendere posizione per controinterrogarlo.

Smith e Lehman hanno detto che c'erano incongruenze nelle dichiarazioni dell'assassino agli esperti medici. Ma Mathews ha esaminato i documenti e ha detto che non c'erano discrepanze.

Sia Baron che Friedman hanno affermato di considerare la decisione di Matthews di mostrare ai pubblici ministeri il filmato di sorveglianza, a volte esplicito, della sparatoria come una questione impugnabile.

“Da una prospettiva ampia, il ruolo del giudice è in realtà due cose: determinare la legge applicabile nelle istruzioni della giuria e decidere cosa includere o escludere dalle prove”, ha detto Barron. “Il giudice ha interpretato male la legge? Il giudice ha interpretato male le regole delle prove? Se penso che la risposta sia sì, ho motivo di ricorrere in appello.”

L'avvocato di Detroit John Marco ha detto che i Crumblies potrebbero ricorrere in appello perché ritengono che le accuse non avrebbero mai dovuto essere mosse perché una giuria non avrebbe potuto giudicarli legalmente colpevoli di omicidio colposo. caso.

“Penso che la nostra Corte d'Appello e forse la nostra Corte Suprema esamineranno la questione molto da vicino”, ha detto Marco. “Si tratta dell'applicazione di principi giuridici che non sono mai stati applicati in questo modo”.

Ma Schneider non crede che il caso sia automaticamente una questione d'appello solo perché crea un nuovo terreno.

“Solo perché viene utilizzato in modi nuovi e diversi non significa che sia un'applicazione impropria della legge”, ha affermato Schneider. “È molto difficile affrontare una cosa del genere in appello.”

Anche se le corti d'appello non sono d'accordo con l'ammissione delle prove da parte del giudice, ciò potrebbe non essere sufficiente per annullare la condanna, ha detto Marco.

“È molto difficile ricorrere in appello sulla base di sentenze probatorie”, ha detto Marco. Una corte d'appello potrebbe dire: “Riteniamo che il giudice del processo non avrebbe dovuto permetterlo”. Come avremmo deciso se fossimo stati seduti in tribunale, ma non è stata una decisione poi così sbagliata. Non lo batteremo.

Le possibilità di successo in appello sono scarse

Pochissimi vincono in appello, hanno detto tutti e quattro gli avvocati della difesa.

“Se fossi un avvocato d'appello, non vedrei nulla”, ha detto Baron. “Mettendo insieme tutti questi errori, la corte d'appello non ha altra scelta che annullare la decisione e lasciare che un'altra giuria la riveda con la legge e le prove.”

Ma Baron ha detto che è raro che una corte d'appello conceda un nuovo processo e annulli un verdetto.

“Una percentuale molto piccola di ricorsi penali viene accolta e si traduce in un annullamento o in un nuovo processo”, ha detto Baron. “Spesso scoprono che il giudice ha commesso degli errori, ma questo non è sufficiente per ribaltare il verdetto e ottenere un nuovo processo.”

Marko ha detto che le possibilità di vittoria dei Crumbles sono scarse, anche se hanno maggiori possibilità rispetto all'imputato criminale medio perché questa è la prima volta che un caso del genere viene archiviato.

“Naturalmente c'è sempre la possibilità di vincere”, ha detto Marco. “Penso che le probabilità siano a loro favore? Assolutamente no. Ogni volta che si fa appello contro una condanna penale, solo una piccolissima percentuale di quelle condanne viene annullata in appello. .”

Il processo di appello può richiedere anni

Il processo di appello è lento, ha detto Baron. Ogni appello – alla Corte d’Appello e alla Corte Suprema del Michigan – potrebbe richiedere da uno a due anni, ha affermato.

Schneider ha affermato che i tribunali hanno regole sul tempo a disposizione degli imputati per presentare ricorsi e risposte, ma una volta che il caso è in tribunale, “stabiliscono le proprie scadenze”.

Ricorsi di condanna

Una volta che Matthews avrà deciso cosa darà loro, i Crumples potranno fare appello contro la sentenza. Le linee guida sulla condanna non sono più obbligatorie da seguire nel Michigan, quindi Matthews potrebbe condannarli fino a 15 anni.

Marko ha affermato che le sentenze rappresenterebbero il limite massimo delle linee guida, dato l'impatto sulla comunità e la gravità del caso.

“C'è un'enorme pressione pubblica per ritenere le persone responsabili di questa tragedia”, ha detto Marco. “Penso che servirà alla pena.”

kberg@detroitnews.com