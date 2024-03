Il prezzo di Bitcoin (BTC) scende a 65.000 dollari, le liquidazioni superano i 426 milioni di dollari

Il calo del prezzo di Bitcoin (BTC) durante la settimana ha innescato un pullback che ha visto la moneta scendere sotto il livello di supporto di 66.000 dollari per la prima volta da quando ha superato il suo massimo storico (ATH) sopra i 73.000 dollari.

Tracciamento del prezzo di Bitcoin (BTC).

Al momento in cui scriviamo, i dati di mercato fissano il prezzo di Bitcoin a 65.777,25 dollari, in calo del 3,6% in 24 ore. Ci sono prove di volatilità nel mercato poiché la moneta ha raggiunto il massimo giornaliero di $ 70.046,27 prima che il prezzo attuale fosse stampato.

Mentre molti esperti di mercato hanno rifiutato Correzione del prezzo del Bitcoin, il continuo calo sta influenzando ulteriormente negativamente il rally delle altcoin in generale. Lo dimostrano gli oltre 151.000 trader filtrati nelle ultime 24 ore. Lo slittamento dei prezzi ha ampliato la gamma complessiva Qualificatori di mercato a 426,02 milioni di dollari, con Bitcoin che ha subito il maggior numero di liquidazioni.

Nelle ultime 24 ore, la cifra di liquidazione del prezzo di Bitcoin ha superato i 104 milioni di dollari, con i trader a lungo termine che hanno cancellato la maggior parte poiché hanno subito un calo di 86,36 milioni di dollari contro 18,15 milioni di dollari per i trader short. La serie di perdite si è estesa anche a Ethereum con una liquidazione totale di 47,98 milioni di dollari distribuita tra 32,79 milioni di dollari e 15,18 milioni di dollari rispettivamente tra i trader long e short.

Mentre le principali altcoin del mercato hanno subito liquidazioni su tutta la linea, il memecoin basato su Solana ha fatto davvero scalpore. Libro Mimì (BOME) è incluso nella recessione. La liquidazione BOME associata di 10,16 milioni di dollari è stata moderata, tuttavia, data la sua età relativa e la minore capitalizzazione di mercato, ha subito maggiori perdite rispetto ad alternative più consolidate come Shiba Inu (SHIB) con un calo di 4,05 milioni di dollari.

Il mercato si innesca da guardare

Sebbene i trader a lungo termine stiano subendo perdite, la situazione potrebbe cambiare nel breve termine poiché molti analisti si aspettano una ripresa presto.

Uno dei catalizzatori che potrebbe portare a questa crescita è il mercato spot degli ETF Bitcoin, il cui costante afflusso di capitali ha contribuito a mantenere basso il prezzo del Bitcoin finora. Secondo le aspettative, con la continua domanda di ETF Bitcoin, la valutazione rimarrà sempre elevata, e Mike Novogratz, CEO di Galaxy Digital, sottolinea che BTC è in una buona posizione. Modalità di scoperta dei prezzi.

IL Dimezzamento del Bitcoin Si prevede inoltre che questo evento contribuisca a mantenere vivo il fermento della domanda di Bitcoin. Questo evento contribuirà a ridurre il tasso di ricompensa per i blocchi Bitcoin e in generale a limitare l’offerta della moneta, il che potrebbe portare a un’ulteriore crescita dei prezzi se la domanda continua.