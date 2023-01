Aggiornamento sugli infortuni di Patrick Mahomes: Chiefs QB torna a iniziare il secondo tempo dopo aver subito un infortunio alla caviglia contro i Jaguars

Capi di Kansas City Il quarterback Patrick Mahomes si è infortunato alla caviglia all’inizio della partita di divisione contro Giaguari di Jacksonville E dopo aver inizialmente dubitato della rimonta, è rientrato in avvio di ripresa. Una radiografia della sua caviglia era negativa, Secondo Ian Rapoport.

Mahomes è sceso in campo dopo l’intervallo e stava lanciando il riscaldamento. È stato il primo giocatore a uscire dagli spogliatoi e quando la giornalista della NBC Melissa Stark gli ha chiesto se stava bene, ha detto di sì.

Il suo ritorno ha portato grandi applausi all’Arrowhead Stadium, ma Mahomes si è preparato a tornare al lavoro, dicendo alla folla di calmarsi.

Il quarterback è caduto in un contrasto nel primo quarto e la gamba del difensore è caduta sulla caviglia destra che si è slogato mentre correva a terra. Mahomes zoppicava e zoppicava a bordo campo, ma non ha concesso due touchdown prima di tornare per il gioco successivo e non ha perso tempo. Mahomes si è poi fasciato la caviglia ed è tornato in partita, continuando a non perdere nessuna giocata.

Ecco cosa è successo nel primo trimestre:

La distorsione alla caviglia è evidente nel replay, con Travon Walker e Andre Sisko dei Jaguars che affrontano il centro.

Ecco uno sguardo a Mahomes che zoppica:

Mahomes alla fine si è diretto negli spogliatoi dei Chiefs all’inizio del secondo quarto ed è stato sostituito dal backup Chad Henne, L’ex Jaguar di 37 anni Chi non ha iniziato una partita in otto anni. Mahomes è apparso visibilmente turbato dalla decisione di andare negli spogliatoi e ha gettato la giacca frustrato.

Inizialmente Mahomes aveva chiesto di rimanere in partita, dicendo: “Non portarmi fuori” e “Sto bene, sto bene”, ma lo staff medico sentiva chiaramente che doveva andare negli spogliatoi.

Ecco la sua interazione con l’allenatore Andy Reid poco prima che il numero 15 entrasse nello spogliatoio:

La partita era in pareggio sul 7-7 quando si è verificato l’infortunio. I Chiefs hanno trasformato il drive in un field goal per il 10-3. Hanno preso un vantaggio di 17-10 nel primo tempo dopo il primo passaggio di touchdown post-stagionale di Henne.

Prima di uscire con l’infortunio, Mahomes era 12 su 15 per 84 yard e 1 touchdown. Nel tempo, Henne era 5 su 7 per 23 yard e 1 touchdown.

CBS Sports continuerà a fornire aggiornamenti sullo stato di Mahomes durante il gioco.